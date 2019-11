Mery Granados, la dulce voz del nuevo pop argentino

Romántica, talentosa y contemporánea. Con su frescura e intensidad, Mery Granados se posiciona como una de las artistas ascendentes de la escena poprock actual argentina. La cantante rosarina, hija de Pablo Granados y hermana de Migue, presenta su segundo disco solista "10 mil metros de felicidad" esta noche, a las 21.30, en la Sala Paulo Benavente (Alem 3170). El nuevo álbum producido por Pablo Granados y mezclado y masterizado en Miami, cuenta con la participación de Nahuel Penissi, Migue Granados y Fabiana Cantilo.

—Venís de una familia de artistas; Pablo, un ícono del humor argentino y Migue, que triunfa en la TV y en la radio. ¿Cuánto de tus raíces influyeron en tu carrera?

—Todo el universo familiar sin duda influyó para que hoy yo sea cantante. Canto desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre hubo música sonando. No somos de pedirnos consejos, pero sí de opinar y hacer críticas constructivas de todo. Mi viejo es un crítico permanente que anota todo después de los shows para poder corregir para el próximo. Ensayamos a toda hora y en varios lugares. Hicimos ensayos de dos días a full onda retiro espiritual en nuestra casa de campo, y los dos últimos ensayos antes de salir de gira fuimos a la sala más pro de Buenos Aires y ensayamos con posición de show con los invitados. De mi papá me inspira su profesionalismo y su afán permanente de superación.

EM_DASHTus letras hablan de amor, astrología y relaciones. ¿A qué refiere "10 mil metros de felicidad"?

—Las canciones son de mi viejo, creo que en este último disco se ha metido dentro mío, en mi cabeza y ha logrado componer pensando que era yo quien iba a interpretarlo. Tenemos mucha conexión y como conoce mi registro y mi caudal de voz me compone melodías muy jugadas que me encantan. Me gustó esa frase como título del disco porque representa el camino que vengo recorriendo desde hace 4 años.

—Formás parte de una generación de artistas mujeres junto a Sofía Vitola, Rosario Ortega y Marilina Bertoldi, entre otras. ¿Qué pensás que es importante transmitir desde tu lugar?

—Creo que es importante trasmitir sensaciones reales, cosas que puede vivir cualquier mujer, al margen de transmitir buena música y sobre todo paz, que es lo que todos me dicen que sienten cuando escuchan mis canciones. Ya soy rica con los hermosos comentarios que me escriben al escuchar mi disco. Sólo quiero vivir de lo que amo y transmitir un mensaje positivo a través de mi arte.

