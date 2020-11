En 2011, cuando desembarcó, Megan is Missing pasó por los cines sin pena ni gloria. Recibió malas críticas por su guión y sus pobres actuaciones, también por la violencia gráfica presentada hacia los niños y la hiper sexualización de los adolescentes. La película fue filmada en “found footage”, que es como si los protagonistas estuviesen filmándose a sí mismos, una especie de falso documental. A veces en modo selfie y también se registran videollamadas. Según el director, usó esta estrategia para que parezca más real y en eso coincidieron muchos jóvenes 9 años después.

Hoy en TikTok, Megan is Missing se volvió viral la película. A los jóvenes (de mayoría angloparlantes) les pareció de suma importancia el tema del que habla. Hoy el grooming está muy presente, en particular por la gran cantidad de horas que los más pequeños pasan frente a pantallas en la pandemia. Hay varios videos de la red social, donde los tiktokers se graban hablando de la película y explicando la importancia de lo que sucede allí, y que hay que prestar atención al tema.

En estos posteos, muchos hacen hincapié en la importancia del “found footage”, porque da una sensación de realismo y se acerca al público joven. Otros, en cambio, se hicieron virales por grabarse reaccionando a la película a medida que avanza: sorprendiéndose o asustadose por las impactantes imágenes.

please watch this film at your own risk. It is something i will never watch again . i am forever traumatized. #meganismissing #OnHold #BeKind #fyp