Asimismo, indició: “Tengo dos opciones: cancelar o irme. La mejor manera me parece va a ser quedarme en mi casa haciendo mis cosas. Está en mis planes renunciar, está en mis planes hace un tiempo, total falta poco y el programa se puede arreglar sin mi presencia”, dijo el integrante del panel de jurados del certamen de canto.

La última pelea La Princesita v. Mediavilla

Karina La Princesita y Oscar Mediavilla protagonizaron un intenso cruce en el "Cantando 2020". Resultó que la cantante expuso al jurado fuera del aire en un Instagram Live y la tensa conversación terminó mal. "A los gritos terminó Oscar Mediavilla después de un cruce con Karina La Princesita", dijo Ángel de Brito a través de su Twitter.

A su vez, el conductor compartió un poco de lo que se dijeron ambas figuras: "Perdonen por no ser tan grosa, soy nueva, perdonen", expresó Karina ofuscada. "Está bien. ¿Vos me preguntás si soy groso? y yo te contesto sí, soy groso. 45 años hace que soy groso", discutió Mediavilla. "Nunca descalifiquen al resto, no saben las vueltas de la vida. Subestimar a los demás, descalificar a los demás. La vida", le respondió Karina enojada. "Yo no soy malo, vos sos mala", cerró el jurado a los gritos.