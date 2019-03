"Me harté y empecé a decir lo que no debía"

Todo terreno, auténtico y mordaz, Alfredo Casero desata polémicas cada vez que emite una opinión. Sin pelos en la lengua, el actor no anda con posturas tibias, sino que arremete contra todos. "Todo el sistema kirchnerista es nazi" y su metáfora de "quiero flan" se viralizaron en las redes y así ganó fanáticos y detractores. "En esta lucha se me va todo: he perdido trabajos, me han mandado la AFIP", aseguró Casero en una entrevista íntima con Escenario.

El creador de "Cha Cha Cha" llega a Rosario para presentar su nuevo espectáculo "Alfredo Casero", en el que indaga en la actualidad a través del humor y su faceta musical. "El espectáculo se llama como yo porque muestro mi biología", argumentó el cómico.

Hizo drama, policial, comedia, humor, y hasta triunfó cantando en japonés con el hit "Shima Uta", de la banda japonesa The Boom. Ahora opina sobre política en "Animales sueltos" y hace ficción en "El Host", junto a Adrián Suar por canal Fox.

Antes de su presentación, que será hoy a las 21.30 en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223), Casero habló de todo: la fama y la política. "Creo que una juventud maravillosa no tiene por qué poner bombas. Esto fue una máquina de usar pibes". Aseguró: "Hay gente que todos los días me amenaza de que me va a matar. Cuando la gente sigue a un führer se llama nazismo". Y disparó: "A "Cha Cha Cha" la hicieron desaparecer.

—¿De qué se trata tu nuevo espectáculo?

—Muestro mi biología. La gente ya me conoce demediado, me ha visto crecer. Empecé a los 29 años, no tan chico, pero me vieron atravesar diferentes estadios. Muchos no tiene idea de qué fue "Cha Cha Cha", otros me vieron trabajando de actor, otros me vieron peleando por lo que pienso y otros no me conocen. Y eso también me encanta. Una de las cosas que te pasa cuando sos famoso, la gente se mata por ser famoso, es que tenés la revancha de que podés dejar de serlo. Uno piensa "cagaste", pero creo que podés hacerlo poniéndote más selectivo. Yo estuve muy mal, casi me cago muriendo cuando me operé y me agarré un virus intra hospitalario. Estuve 200 días internado. Y había días en los que estaba realmente muy mal. Y pensaba: "¿Si me muriera, qué show haría?" Y pensaba, hice otro show que se llamó "Aquí no se puede hablar" y me levantaban el show, iban a tocar el bombo, se enojaban las feministas, las Madres de Plaza de Mayo, todos me odiaban. Y yo hablaba de lo que no se podía decir y el periodismo tampoco podía hablar. Había cosas, que si las decías fríamente, te hacían cagar. Y eso te lleva a la pérdida de la libertad. Los jóvenes piensas que la juventud es maravillosa para pelear, pero creo que una juventud maravillosa no tiene por qué poner bombas. Fue una máquina de usar pibes. Así que me harté y empecé a decir lo que no debía. Y salieron los de "6, 7, 8", me declararon la guerra y yo a ellos, así que no tengo tregua.

—¿Definís este show como un monólogo, un musical?

—Me mato antes de hacer stand up. Yo canto, además. Voy a estar con músicos. En el show canto música barroca. Una de las canciones es "Largo al Factotum", de la ópera "El Barbero de Sevilla". Le regalo un poco a la gente lo que se me antoja. El teatro es un lugar donde puedo compartir lo que me gusta. Es un acto de cariño. Es un acto de agradecimiento a la gente porque en este momento es un drama tener plata, así que les doy algo para que se vayan contentos. En mi show anterior estaba con mi hija Minerva, con ella tenemos un amorío mortal de padre e hija, es muy buena y canta muy bien. En este caso, vamos a cantar "Madamina, il catálogo è questo" con Minerva, de la ópera "Don Giovanni", de Mozart. No puedo llevar músicos porque por ahí vienen 200 personas. Muchas veces vienen más. Somos un grupo de 4 personas haciendo este show y necesitamos que nos vaya bien para mejorar. Yo no soy Teresa Parodi que me paga la municipalidad de Granadero Baigorria. Lo que gano lo tengo que generar yo.

—El que te conoce ahora en "Animales sueltos" con Alejandro Fantino y nunca te vio antes podría pensar que sos un columnista político...

—No soy un columnista, soy un comunicador de lo que siento. Soy un avatar, digo lo que me parece y la gente lo toma. Panelista es Evelyn Von Brocke. Nunca sería panelista. El lugar que yo utilizo es la educación para explicarle a la gente lo que es el sentido republicano. Lo más perfecto que tenemos es la república: los poderes deben estar diferenciados uno del otro. Y la gente cuando está en el poder, parecen reyes y no debe ser así, son empleados nuestros. Yo lucho por eso y para que no nos saquen la libertad. No lucho por Macri.

—Hace poco dijiste que "todo el sistema kirchnerista es nazi".

—Sí, pienso eso. Hay gente que todos los días me amenaza que me va a matar. Muchas veces me gritan desde autos. Hay una locura de querer destruir al que piensa distinto. Existe el voto para demostrar quién es el mejor, eso es la democracia. Todo lo demás es dictadura. Y cuando la gente sigue a un führer se llama nazismo.

—¿Creés que tu opinión política influye en tu carrera actoral, en que la gente te vaya a ver o no al teatro?

—Por supuesto. Empecé en el 2013. Esta guerra va a llevar 10 años. Yo le voy a dar este tiempo de mi vida porque lo hago de corazón. En esta lucha se me va todo: he perdido trabajos, me han mandado la AFIP a la radio. Son unos pusilánimes. ¿Sabés qué significa? Almas chiquititas. Y yo voy por las almas grandes, por la belleza, por la sonrisa, por los rulos de las mujeres.

—Sos poeta...

—Cuando tenía 19 años era poeta pero sufría como loco porque me dí cuenta que no llegaba a ningún lado.

—¿Recibiste alguna oferta para que esté "Cha Cha Cha" en Netflix?

—No, a "Cha Cha Cha" la hicieron desaparecer. No está más en ningún lado. Es terrible. Sólo está en YouTube.

—Actualmente estás en la televisión...

—Sí, una vez por semana en "Animales sueltos" y dos meses en "El Host", donde hago el mismo personaje que el año pasado. Yo amo hacer todo.