"Me han devuelto la vida": la carta de Johnny Depp tras ganar el juicio a Amber Heard

"Me han devuelto la vida, la verdad nunca muere". El actor Johnny Depp compartió una emotiva carta con sus seguidores a través de las redes sociales luego de haber terminado el juicio por difamación contra su ex mujer, la también actriz Amber Heard. "Hace seis años, mi vida, la de mis hijos, la de mis allegados, y también la de las personas que durante muchísimos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre", sostuvo Depp.