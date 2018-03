"Me hackearon la cuenta, no estamos separados", dijo Yanina Screpante

Sin embargo, tanto el jugador como la modelo tienen cuentas alternativas a las verificadas con menor cantidad de seguidores, pero que son manejadas por ellos mismos.

Yanina 1





En una de esas cuentas, los posteos generaron una gran repercusión ya que supuestamente Yanina anunciaba su separación: "Lo mejor de estar soltera es que vuelves a ser una naranja completa", dice la foto de publicación que se subió.





"Bye, bye :(", se escribió en el pie de foto junto a Pocho Lavezzi que se publicó desde una cuenta de Instagram que tiene pocos seguidores y muchos la confunden con una cuenta falsa, pero le pertenece a ella.





En diálogo con Primiciasya.com, Screpante aclaró: "Es mentira que estemos separados, me hackearon la cuenta y estoy viendo si puedo recuperarla. Una gente que me está ayudando está trabajando sobre eso hace una semana".

yanina 2





Y agregó: "Era una que yo no usaba mucho pero era mía, privada. Si revisan se darán cuenta de que no tenía mucho movimiento porque uso otra que es oficial. Pero todo lo que se publicó es mentira. Si yo me peleara no andaría haciendo eso de publicar en las redes lo que pusieron".