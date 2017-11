"Me gustaría tener un hijo con un hombre", confesó Juana Repetto

Juana Repetto cumplió su sueño de convertirse en madre el 12 de agosto del año pasado, cuando nació Toribio, su primer hijo.

El pequeño que nació con el método de inseminación y que ya tiene un año y tres meses, podría tener un hermanito, pero esta vez, con un hombre, según le contó Juana a revista Pronto.

"Toro siempre supo y sabrá que no tiene papá. Tengo mucha ayuda de la familia; siempre que tengo que hacer algo, se anotan mil para cuidar al gordo", arrancó a contar la actriz.

"Toma mucha teta todavía y come poco. Igual es grandote. Pero se reguló: pesaba lo mismo a los seis meses que ahora, 12 kilos", dijo luego.

Más tarde, Juana habló sobre los hombres y su actual estado sentimental: "Me coparía conocer a alguien, pero es difícil porque salgo poco sin el bebé. No sé. Tengo ganas. Idealmente, a mi segundo hijo me gustaría tenerlo con un hombre. Tener una familia, alguien que nos pueda acompañar. Y si no se da, está bárbaro así. Pero estaría bueno que Toro conviviera con un varón", cerró Juana.