"Me gusta meterme en la realidad de otras vidas"

"Hay tantos personajes como personas en el mundo" dijo Andrea Frigerio, quien actúa en la coproducción argentino-paraguaya "Leal", filme de acción sobre el narcotráfico que se estrenó recientemente en Buenos Aires. En diálogo con Télam, Frigerio contó cómo fue trabajar en una película por primera vez junto a su hija y adelantó su protagónico en una tira televisiva de época, que será la nueva apuesta de Pol-ka para el 2019.

Para la actriz, la película "Leal" "es una pintura de un clima de época. Todo lo que se vive en la Triple Frontera no sé hasta qué punto es ficción", detalle sobre esta producción que está inspirada en hechos reales.

El filme dirigido por los paraguayos Pietro Scappini y Rodrigo Salomón, con guión del argentino Andrés Gelós, aborda la historia de un grupo comando que lucha contra el narcotráfico y propone una trama de acción que combina elementos de drama, crimen organizado y momentos de humor.

En cuanto a la propuesta de un protagónico de Pol-ka para el próximo año, quien formó parte de filmes multipremiados como "El ciudadano ilustre" y "Rojo", reveló que será protagonista de una superproducción de época para televisión, con un formato de tira diaria y una estética cinematográfica.

"Voy a encabezar una tira junto a Fernán Mirás, China Suárez, Benjamín Vicuña, Virginia Innocenti y Gonzalo Heredia. La trama transcurre en 1930, época de inmigrantes, con historias de burdeles y yo seré la madama de uno", dijo la actriz.

" Si bien tuve ofrecimientos para volver a hacer tiras y es muy agotador, en este caso me tentó mucho la historia y el personaje", confesó la también conductora que protagoniza la obra "Cuerpos perfectos" en el Multiteatro porteño y que también será integrante del elenco de otra producción televisiva, pero de Telefe, llamada "Campanas en la noche". Sin duda, un año exitoso para Frigerio.

—¿Cómo define a Angeles, su personaje en la película?

—Hay muchas mujeres así en estos días y a la vista. Muchas casadas con hombres que hacen negocios sucios o tienen relaciones espurias y ellas parece que no se hacen cargo, que son cómplices. Mi abuela me decía cuando era chica: "Dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión", entonces me parece que hay muchas Angeles que aprovechan la situación económica, sin preguntarse o sin querer saber demasiado, porque si lo saben y tienen que tomar la decisión de no caer en la complicidad se quedan sin un montón de prerrogativas y pierden un estilo de vida lujoso. Por comodidad son capaces de traicionar sus propios valores, son mujeres que prefieren tener la cartera Vuitton y sus viajes a Europa a tener que hacerse cargo de que su marido es un corrupto.

—¿Cómo fue la experiencia de trabajar con su hija?

—Me ofrecieron esta propuesta tanto a mí como a Fini -Josefina Bocchino- para hacer el personaje de mi hija en la ficción y nos pareció divertido hacerlo juntas. Lo primero que le dije cuando emprendimos el viaje fue "a partir de ahora somos compañeras de trabajo y hay un director y un equipo al que recurrir". Quería que quede claro que yo no iba a ser su coach. Por supuesto que fuera del set somos madre e hija y comíamos, comprábamos ropa e íbamos a pasear juntas.

—¿Qué le falta experimentar como actriz?

—Todo. Hay tantos personajes como personas en el mundo. Me gusta meterme en la realidad de otras vidas. En ninguna otra profesión tenés la posibilidad de ser otro. Encarnar realidades tan diferentes y tan opuestas a las propias. Tal vez sí me gustaría hacer una película afuera. Quisiera trabajar en Europa, todas mis incursiones en los festivales internacionales y los premios hicieron que ya tenga allanado un camino. Trabajar en Francia, ya que hablo bien francés o España sería algo que me gustaría que se pueda concretar.