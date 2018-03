"Un viaje en el tiempo" se titula la nueva película de Disney, que estrena este jueves en Rosario, con la dirección de Ava DuVernay. "La idea es transitar ficticios universos para generar emociones y desafiar intelectualmente al espectador", dijo su productor ejecutivo, Jim Whitaker, en diálogo con Télam.

"Es una película sobre el amor, la familia y la amistad, pero también sobre cómo una niña que se siente diferente al resto al final se da cuenta de que también forma parte del universo y de cómo vincula la parte emocional, que está escondida detrás de su intelecto", sostuvo Whitaker ("Robin Hood", "Ganster americano") en una entrevista telefónica desde California.

Con un elenco que tiene entre sus filas a la oscarizada Reese Witherspoon y a las dos veces nominada para la estatuilla Oprah Winfrey junto a los jóvenes protagonistas Storm Reid, Levi Miller y Deric McCabe, Disney le dio vida al bestseller de la británica Madeleine L'Engle en el cual una niña sale a buscar a su padre, un físico que supuestamente está perdido en el universo. Acompañada por tres hadas, un compañero de colegio y su pequeño hermano, Meg (Reid) comienza ese camino de aventuras, paisajes y efectos especiales que la llevarán a través de diferentes mundos gracias al poder de la mente y del amor.

"Me atraía mucho contar la historia del personaje principal, de cómo tiene un presente complicado, con sentimientos que no conoce y, luego del viaje, descubre que ella es mucho más que eso. Por supuesto que quería mostrar el viaje a través del universo con todos esos personajes mágicos, pero lo que me atrapó de la historia es el viaje interno que esta joven chica realiza y cómo se descubre a sí misma", sostuvo el productor.

—¿Realizaron una investigación como lo hizo Cristopher Nolan con "Interestelar"?

—Sí, trabajamos con científicos para poder comprender los aspectos de la Quinta Dimensión y adaptar la investigación con un lenguaje que pueda explicarse en la película y de cómo el Doctor Murry (Chris Pine) se pierde en el universo. Sería muy lindo que quienes vean la película puedan darse cuenta que dentro suyo existe el universo, como dice uno de los personajes, y que se animen y tomen el coraje para poder realizar su propio viaje interior.

—Tenés dos hijos en edad del público de la película. ¿Pensás en ellos en el momento de producir?

—Es difícil no hacerlo. Tengo dos hijos, uno de 15 y otro de 12, que leyeron el libro, entonces también ha formado parte de mi vida. Durante un tiempo he tenido charlas con ellos sobre el libro. Cuando hago una película, me gusta pensarla en dos planos: por un lado, que genere emociones en el espectador; por el otro, que también le signifique un desafío intelectual al que la ve. Así que por un lado pienso en mis hijos, pero, por el otro, está mi propia propuesta como productor.

—¿Tenés miedo de que a ellos les guste más el libro que la película?

—¡Serán los primeros críticos! (risas). Este libro realmente fue muy revolucionario y quiero que la película también lo sea. Al menos es lo que pienso. El libro ofrece muchas aristas para trabajar y con el filme hurgamos en algunas de ellas para poder sorprender a la gente, incluso también a mis hijos (risas).

—¿Qué tuvo esta historia que te atrajo para contarla?

—A mí me interesa contar historias esperanzadoras y cada vez que pienso en una película intento armar un grupo de trabajo que tenga el mismo objetivo. Con ese objetivo en claro, mi desafío personal es no moverme siempre en la misma dirección. He sido muy afortunado porque hasta el momento tuve siempre la posibilidad de hacer las cosas de esa manera.

—¿La mezcla entre actores y paisajes reales con efectos especiales fue uno de los desafíos?

—Hacer que funcione esto lo sigue siendo, pero también es una manera de hacer sentir real a la película. Filmamos en California y en Nueva Zelanda en escenarios naturales y creo que eso está muy bien fundamentado en la película. También estoy muy orgulloso de lo que hizo el departamento de efectos especiales para poder fusionar ambos mundos.

—Una de las actrices, Mindy Kaling, dijo que le llamaba la atención la diversidad étnica que hubo tanto delante como detrás de cámara.

—Nuestra directora fue la líder y quería estar segura de que eso sucediera. Eso fue pensado desde el comienzo del proyecto, con la idea, también, de contar con varios puntos de vista. Creo que esto enriqueció el proyecto y culminó no sólo con una muy buena experiencia, sino que el resultado también lo fue.

—Victoria Alonso, la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, también dijo que en esa productora hay un esfuerzo en ese sentido. ¿Es algo que está pasando en todo Hollywood?

—Creo que es un momento importante en Hollywood para poder ampliar los grupos de trabajo hacia una mayor diversidad y considero que esto va a suceder, por lo que estoy orgulloso de ser parte del proceso.

Estrellas de hollyhood. Oprah Winfrey y Reese Witherspoon son dos de las figuras principales del nuevo filme de la productora Disney.