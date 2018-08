El Polaco confirmó ayer en Instagram su participación en el Bailandojunto a Barby Silenzi. Pero la noticia no la agarró de sorpresa a Silvina Luna que ya estaba al tanto de la novedad porque el propio cantante se lo había contado.

La rosarina estuvo invitada al ciclo "Incorrectas" y confesó que había estado cara a cara con el cantante, de quien se separó meses atrás luego de vivir un intenso romance.

"Ayer hablamos, nos juntamos y me contó que iba a bailar con Barby Silenzi. No tenía necesidad de contarme porque nuestra historia terminó. Me dice 'por respeto te lo quiero contar', pero no tiene necesidad porque estamos separados", arrancó.

Luego, Silvina habló de la ruptura con el cantante: "Lo abracé en mi corazón, le agradecí por la experiencia y realmente lo solté. Nos juntamos, me contó eso y me parece bárbaro. Me parece que ella va a dar muy bien con él, es una chica para él. Me parece que es una buena dupla, son parecidos, tienen como algo en común, tienen un estilo. Me parece que les puede ir bien".

Y cuando Carolina Papaleo dijo que le parecía raro que El Polaco le haya contado a Silvina que bailaría con Silenzi, con quien años atrás tuvo un romance, la rosarina volvió a sorprender con su respuesta: "No fue una explicación, simplemente me lo contó. Y yo le deseé lo mejor porque realmente lo quiero...", concluyó.

Embed