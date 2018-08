Susana Gim茅nez vuelve a la televisi贸n pero no con su habitual env铆o sino con programas especiales que ser谩n emitidos a partir de este mi茅rcoles a las 22.30 y en esta primera ocasi贸n mostrar谩 la visita de la diva junto a Carlso Tevez a Fuerte Apache, el barrio donde creci贸 el futbolista de Boca.

"Este a帽o hubo Mundial y eso nos impidi贸 debutar en junio o julio, como lo hacemos siempre. Arrancar en agosto ya era medio tarde, as铆 que nos decidimos por esta propuesta y el a帽o que viene, en abril, retomaremos los programas en vivo, una vez por semana", explic贸.

"Me pareci贸 fant谩stico conocer el lugar de donde Carlitos sali贸 y al que le tiene tanto amor. Y donde, a煤n hoy, sigue viviendo parte de su familia, aunque 茅l les compr贸 casa a todos. (...) Realmente, la gente fue muy educada conmigo. Educad铆sima", dijo en di谩logo con el diario La Naci贸n.

Al ser consultada sobre las carencias que vio en el barrio y su opini贸n de la actualidad pol铆tica de la Argentina, Susana sentenci贸: "Estamos saliendo de un pozo muy profundo, con un costo pol铆tico inevitable porque la gente, l贸gicamente, protesta al ver afectado su bolsillo, sobre todo aquellos que cobran sueldos muy bajos y tienen que pagar la luz, el agua y el gas con aumentos fuertes. Pienso que a la poblaci贸n hay que explicarle por qu茅 suben los servicios. Y a los jubilados, que les cuesta acceder a los remedios, hay que contarles, por ejemplo, que no qued贸 nada en el Anses".

En otra entrevista al diario Perfil, Gim茅nez dijo creer "en la transparencia de Mauricio Macri, en la gente que trabaja con 茅l". Y agreg贸: "Fue muy duro por las decisiones que tuvieron que tomar, son antipopulares, pero todo fue porque... Se acaban de ir mis contadores y me dec铆an eso, no qued贸 nada en este pa铆s, o casi nada en el Banco Central. Se hab铆an afanado todo".

Susana tampoco est谩 ajena a la causa de los cuadernos de las coimas que involucra al gobierno kirchnerista. La diva dijo que el tema la pone "muy triste" y que le da verg眉enza: "Esto sale en el mundo, 驴entend茅s? No es bueno que le gente tenga esa imagen nuestra y porque no todo el mundo es as铆 ac谩. Pero hubo una cosa muy corrupta. Como nunca en la vida, 隆Dios!".

A casi un a帽o de las elecciones presidenciales, la diva ve con buenos ojos la postulaci贸n tanto de Macri como de la gobernadora Mar铆a Eugenia Vidal: "Los amo a los dos. Mar铆a Eugenia es un ser maravilloso, trabaja como loca, tiene unos huevos b谩rbaros. Y Mauricio es mi amigo de toda la vida. Los dos son probos".

Susana no teme meterse en terrenos pol茅micos. Y decidi贸 expresar su mirada sobre el debate del aborto. "Legalizar el aborto ayudar谩 a que la gente m谩s humilde no se muera. Los ricos van al exterior o a lugares muy lujosos e higi茅nicos y se lo hacen. Pero las mujeres pobres, 驴a d贸nde van?".

"驴A d贸nde va una chica violada por su padre? 驴Qu茅 hacemos con una nena de diez a帽os violada y embarazada por el abuelo como hemos visto en los medios? 驴Qu茅 hac茅s si a una mujer la agarra un degenerado en una plaza? 驴La oblig谩s a tener ese hijo? Por otra parte, no va a haber m谩s abortos porque est茅 legalizado. Lo mismo sucedi贸 con la ley de divorcio. Si no te quer铆as divorciar, no te divorciabas. Con esto suceder谩 igual. La ley te da libertad y la mujer puede elegir", agreg贸.