"Me contaron que acá nació un futbolista muy famoso"

Los hermanos Gallagher, tanto Noel como Liam, se ganaron en buena ley esa fama de arrogantes, bravucones y malhumorados que hoy en día es casi leyenda. Sin embargo, en el show en Rosario, a Noel se lo notó tranquilo y afable.



Saludó al público como un señorito inglés y agradeció a "Rosario" por haberlo invitado. Futbolero como pocos, hincha del Manchester City, en un momento dijo: "Me contaron que aquí nació un futbolista muy famoso", en clara alusión a Lio Messi, y luego preguntó con ironía: "¿El está acá?".



Después, alguien de las primeras filas le tiró una especie de almohadilla con los colores del Manchester, y él la levantó, la mostró y comentó amablemente: "This is very cool, thank you" (esto está muy piola, gracias). Parece que el paso del tiempo tranquilizó el temperamento del mayor de los Gallagher.