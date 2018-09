McCartney se sinceró y habló de sus particulares gustos sexuales

En los últimos tiempos, Paul McCartney se mostró en los medios como nunca antes lo había hecho. Su nivel de exposición aumentó notablemente a partir de participaciones en programas como The Tonight Show o Carpool Karaoke, donde se lo vio distendido y dispuesto a abrir algunas puertas que antes permanecían cerradas. En esa línea, sorprendió en la entrevista que dio a la revista GQ como parte de promoción de su flamante trabajo, Egypt Station. En ese marco negó que haya participado en orgías a lo largo de su vida, pero sí describió como "maravillosa" una experiencia con dos prostitutas en Las Vegas.

"No me gustan. Personalmente, no quiero a nadie más ahí. Lo arruina todo, creo. Nunca lo he hecho", describió McCartney de 76 años. Sin embargo, el músico no tuvo problemas en describir un encuentro sexual que tuvo con dos prostitutas en Las Vegas cuando aún estaba en los Beatles. "Nuestro guía nos preguntó que si queríamos una prostituta. Todos respondimos que sí y yo pedí dos. Las tuve. Fue una experiencia maravillosa, pero eso es lo más cerca que he estado de una orgía", recordó.