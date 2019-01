McCartney, a los 76 años, sigue de estreno

Paul McCartney volvió a dar una muestra más, por si hacía falta, de que su talento es inagotable. Y que a los 76 años resiste mejor que nadie el paso del tiempo. Considerado una de las artistas más célebres de la música pop, McCartney estrenó ayer un nuevo tema. Se trata de la canción "Get Enough" (que traducido sería "Obtener lo suficiente"), co-escrito y producido por el líder y cantante de OneRepublic Ryan Tedder, cuya particularidad es que pese a que fue grabado en las sesiones de su último disco "Egypt Station" no llegó a formar parte del álbum.

"Get Eenough" es una balada melancólica, de poco menos de 3 minutos de duración, entonada con el solo acompañamiento de un piano, que en el tramo final suma sonidos creados en el estudio y hasta se permite el uso del autotune, esa suerte de deformación en la voz tan utilizada fundamentalmente en el reggaetón. Basta escuchar el tema en Spotify para comprobar que lleva la marca de Paul, no sólo en la cadencia melódica y en los coros, sino también en el cierre beatle con la entrada de la batería en mid tempo.

La colaboración entre McCartney y Tedder ya había dado como fruto el tema "Fuh You", incluido en la última placa del ex Beatle, lanzada en la segunda mitad de 2018, quien para el resto del álbum había apelado a la producción de Greg Kurstin.╠

McCartney se presentará el sábado 23 de marzo por cuarta vez en la Argentina, en el Campo Argentino de Polo, ubicado en Palermo, en el marco de su "Freshen Up Tour", en el que combina clásicos de los Beatles y de Wings, con composiciones de "Egypt Station". Es de esperar que la perlita "Get Enough" se incluya en la lista de temas.