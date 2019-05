Mazzei y Karina, un dúo de lujo

Facundo Mazzei y Karina "La Princesita" son los protagonistas de esta historia "conmovedora". "Es un placer ser parte de semejante suceso. Es mi primer protagónico así que lo cuido un montón. Es un equipo de artistas muy talentosos", destacó Mazzei. A la vez, el bailarín contó que se preparó para el personaje derribando su vergüenza con un coach actoral. "Cantamos en vivo, hacemos acrobacia, actuamos, es una historia muy completa", explicó a este diario.

Para Karina fue un reto importante este rol de actriz. "Venir con este proyecto nuevo fue todo un desafío. Me da mucha felicidad que el público pueda verme en otro rol. Esto no tiene nada que ver con lo que hago. La gente espera que cante "Corazón mentiroso" (risas), pero eso no pasa", contó la estrella de cumbia que en la obra interpreta al amor de Siddharta y además canta en vivo.

Con respecto a trabajar junto a Mendoza, dijo que "tiene grandes ideas, convierte una historia en un mega show. Es tan talentoso". "Creo que en la televisión se ve sólo una parte de él. Pero en la realidad Flavio está acá presente constantemente, no delega nada, todo lo hace él. Así que es entendible todo el éxito que tiene, es un orgullo enorme trabajar con alguien como él", sentenció Karina.