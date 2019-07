Maxi López criticó a Wanda Nara y le respondió la abogada Ana Rosenfeld

El futbolista Maxi López aseguró que su exmujer, Wanda Nara, no le permite ver a sus hijos. "Lo que dice es falso", salió a retrucarle la abogada Ana Rosenfeld, y añadió que si no fuese por Mauro Icardi, actual pareja de Wanda, "esos chicos no irían al colegio ni tendrían comida, ropa ni nada".

Invitado al programa de Andy Kusnetzoff, "Podemos hablar", Maxi López contó que Wanda Nara le negó la posibilidad de ver a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, pese al régimen de visitas impuesto por la Justicia. "Intenté verlos y no pude. Yo jugaba en otras ciudades. Quería verlos y se sabía que iba a ver a los chicos y Wanda me cortaba el diálogo, llegaba a la casa y no me abrían la puerta", afirmó.

>> Leer más: El sensual secreto guardado en los labios de Wanda Nara

La abogada de Wanda no demoró en responderle públicamente. "Lo que dice en la tele es falso. No puede decir que, si no fuese por Mauro Icardi, esos chicos no irían al colegio ni tendrían comida, ropa ni nada", manifestó.

"La historia nunca termina y hay un único responsable", añadió la abogada.

>> Leer más: La mujer que fue fotografiada con Mauro Icardi se ríe de los rumores

Ángel de Brito se sumó tras ver fotos de Maxi López corriendo en las playas de Río de Janeiro, Brasil. El periodista de espectáculos le pidió que vaya a ver a sus hijos, y Rosenfeld le dijo: "Si se va, se queda sin argumentos ni vacaciones".