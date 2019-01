"Rosario bajo las estrellas" inaugura hoy la temporada 2019 con los shows en vivo y gratuitos en distintos escenarios de la ciudad.



Hoy es el turno de la cantante rosarina Mavi Leone (foto) junto a Juan Torresi (guitarra) y el grupo de stand up La Hora del Postre. La cita es esta noche, desde las 21, en el parque Hipólito Yrigoyen (27 de febrero y Laprida). Leone interpretará un ampliio repertorio acústico, repasando las canciones que integran los dos álbumes editados por la artista : "No pensar" y "Abrazar tu corazón". La noche además estará animada por La Hora del Postre, que es un grupo de stand up integrado por Gabriel Kano, Beto Domínguez y Alfredo Deniz.