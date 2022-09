Mauro Icardi publicó sus chats con Wanda Nara: "Tóxica nivel 1000"

Wanda Nara y Mauro Icardi se caracterizan por ser mediáticos. Muy mediáticos. Y por dar señales más que confusas. Pero el episodio de este domingo fue realmente particular. El jugador de fútbol publicó en redes sociales algunos mensajes que intercambió con su ex pareja, a la que trataba de "tóxica". Pero pronto borró todo.

En los supuestos mensajes de Wanda se lee cómo ella lo acusa de mentiroso mientras que Mauro la acusa de querer controlar su vida de soltero. "Cuando me llames seré igual. ¿Por qué en vez de dormir con el nene te vas por ahí?", escribió ella, a lo que Icardi respondió: "Estoy solo, no tengo que darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?". Sin quedarse atrás, Wanda arremetió diciendo "Porque sos mentiroso de casado y de soltero".

https://twitter.com/badgyaItom/status/1574047407758712833 icardi entro en un delirio místico y esta exponiendo chats con wanda pic.twitter.com/tMuC27TLI9 — tom¡ (@badgyaItom) September 25, 2022

Después, el futbolista publicó una captura en la que se ve una videollamada entrante y escribió: "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos gordi?".

A continuación puso incluso una encuesta para consultar a sus seguidores si Wanda está soltera o no. Todo indicaba una fuerte pelea entre ambos, hasta que pareció haberse solucionado cuando subió una captura de ambos durante la videollamada junto al mensaje "Te amo toxi".

Los seguidores se vieron muy confundidos ante todo lo expuesto y luego de un rato, Icardi borró todas las publicaciones.

Sobre todo esto, el periodista Ángel De Brito dijo: "Avisenle a #Icardi que EL mismo está publicando sus miserias. Después dice que es la mujer o los programas".