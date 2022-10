El futbolista rosarino aseguró que no está separado de la modelo y empresaria y deslizó que tuvieron un encuentro fogoso en su viaje a Buenos Aires

Wanda Nara le dice a quién quiera oír que está separada de Mauro Icardi. No solo lo dice, lo grita a los cuatro vientos, y su voz se escucha más allá de los mares. Y no es para menos, sus palabras son multiplicadas por la prensa del corazón como si fuera un megáfono planetario. Sin embargo, cuesta creerle, han sido tanas las mentiras que ha dicho con afán de ganarse al gran público que su palabra ha perdido valor.

Lo hizo ante la escalada de publicaciones en las que Wanda no solo coquetea con L-Gante sino también asegura que su relación con el futbolista rosarino, hoy en el Galatasary, es historia y que ya están pensando en el divorcio. En Twitter, la modelo y empresaria hizo una publicación picante en respuesta a la versión de que había vuelto a seguir a Icardi en las redes sociales: "No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por NO consultarme".

El posteo provocó la la rápida reacción de Icardi, quien a menudo mantiene un perfil bajo, disparó: "Separada como cuando fui a Argentina hace unos días. Lo firmo, la pasamos muy bien". Se refería al su reciente encuentro que Wanda y él mantuvieron en un departamento ubicado en la Avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Y fue más allá: acompañó la frase con el emoji de una carita con baba.

El miércoles pasado, en la transmisión en vivo que hizo por de Instagram, Icardi se había referido al encuentro que tuvo con Nara en el Chateau Libertador. “Estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví y empezó con el mismo discurso de que nos separamos, todo estaba más que bien”, dijo en aquel momento y ahora lo ratificó deslizando que la noche había sido hot.

Desde que desembarcó en Argentina, Wanda no paró de trabajar, grabó un video con L-Gante, participó de la gala de apertura de "Gran Hermano" y, claro está, participó del reality "¿Quién es la máscara?". Este viernes volverá a Turquía, donde se reencontrará con su familia en Estambul. Habrá que ver cómo sigue el culebrón: si el divorcio se encamina o todo sigue como era entonces. El tiempo tiene la última palabra.

La visita fugaz de Mauro Icardi a Wanda Nara

Fue un visita veloz y que pretendían, discreta, pero no fue así. Días atrás Icardi llegó a Buenos Aires para reconquistar a Wanda, que le había pedido el divorcio. Sin embargo, al llegar al Chateau Libertador se encontró con que los guardias de seguridad le impidieron el paso por pedido de su ex. Indignado, esperó en la puerta hasta que ella habilitara el ingreso, y toda la escena quedó grabada.

Mauro Icardi Wanda Nara.jpg Mauro Icardi y Wanda Nara, en tiempos felices.

La grabación del escándalo se viralizó de la mano de la cuenta de Instagram “Gossipeame”. Allí se lo ve al deportista bastante molesto por no poder entrar a su departamento. En aquel entonces, se rumoreó que la empresaria finalmente dejó que se instalara allí, aunque ella prefirió trasladarse a la mansión que tiene en Santa Bárbara, en Nordelta. El incidente alimentó la saga de desencuentros de la pareja.

Tras 48 horas en la Argentina, Icardi regresó a Estambul y le dedicó un sospechoso mensaje a la madre de sus hijas, en el que dio a entender que estaban reconciliados. “Siempre brillando con esa belleza radiante. Se ve que te hizo bien la sorpresa del finde. Una semana de esfuerzo y a seguir brillando con todo. Te amo”, comentó. Sin embargo, ella insistió con que estaba separada y alimentó el rumor de que mantenía un romance con L-Gante.