Mauricio Dayub se llevó el Estrella de Mar de oro por "El equilibrista"

El actor y director Mauricio Dayub fue la gran figura de la entrega de los Estrella de Mar. El artista recibió el oro por su espectáculo "El equilibrista", que fue la obra más premiada de la noche: también ganó los rubros espectáculo unipersonal, actuación protagónica masculina de drama y/o comedia dramática e iluminación, en la nueva edición de los premios Estrella de Mar en reconocimiento a las mejores producciones teatrales de la temporada 2020 en Mar del Plata. La ceremonia de entrega de las estatuillas se realizó el lunes a la noche en el Centro Cultural Terminal Sur del Paseo Aldrey.

Dayub se mostró emocionado por el galardón al subir al escenario para recibir la estatuilla. "He trabajado mucho pero nunca imaginé algo así, quiero agradecer a todos los que me ayudaron a crecer, a desarrollarme... fui más allá de lo que me imaginaba como actor y espero poder hacerlo de ahora en más como persona", sostuvo.

"El equilibrista" es además una de las obras favoritas de la temporada marplatense y el actor uno de los más elogiados por la crítica. "Estoy muy contento, es una fiesta para mí, porque en el fragor de la temporada no nos cruzamos, no hablamos entre nosotros y en una fiesta así nos encontramos con los colegas", dijo el actor en la alfombra roja.

"El sueño de todos los que venimos a Mar del Plata es que nuestra propuesta sea valorada por el público. Yo no salgo de mi asombro, yo traté de hacer un espectáculo para mí, para darme un gusto y tuve la suerte de que coincidiera con el deseo del público", expresó Dayub.

Uno de los momentos más emotivos tuvo que ver con el recuerdo a Santiago Bal, en el que se emitió un video con imágenes del director y actor fallecido en diciembre del año pasado. Más tarde, Carmen Barbieri subió al escenario a recibir el premio a mejor actuación protagónica femenina de comedia por "20 millones" y se conmovió por el homenaje que le realizaron a su ex marido. "Gracias por recordarlo, él está vivo porque lo recuerdan. Los hijos estaban pendientes para ver si se decía algo sobre él esta noche", sostuvo la artista.

Nicolás Cabré, en tanto, ganó en el rubro actuación protagónica masculina de comedia, luego de obtener la estatuilla como mejor comedia por "Departamento de soltero". Al subir a recibir su premio nombró a Laurita Fernández. "Para mi amor, estoy feliz", sostuvo, y se lo dedicó a su hija Rufina.

El jurado oficial de esta premiación estuvo conformado por Alejandra Canosa, Celina Hernández, David Akerman, Eugenia Vittino, Gabriela Moccia, Gastón Triszuck, Gerardo Reboredo, Giselle Kesler, Gustavo Balboa, José Antonio Boccanfuso, Juan Manuel Marini, Lola Moss, Marcelo Pérez Peláez, Mariana Gorga, Mariano Atahualpa Pintos, Martina Miranda, Natalia Alvarez, Raúl "Bigote" Acosta, Roberto Grunberg, Rocío Pérez, Sandra González, Sergio Sosa Battaglia y Valentín D'Onofrio. Y el jurado de Argentores, encargado de definir el rubro autor nacional, está integrado por Marcelo Marán, Emma Burgos y Enrique Papatino.

Otros galardonados fueron en humor "Moldavsky reperfilado"; mejor revista "2020 la revista"; mejor music hall "La fiesta inolvidable"; variedades, compartido con Circo Rodas y "Fátima es mágica"; infantil, "La revolución de las princesas", y espectáculo de danza "Mora Godoy: Esa mujer es tango". Actuaron Roberto Moldasky, Jairo y la tenor Ana Magiar.