Los hijos de Ricardo Montaner explicaron que la imposibilidad de girar divisas al extranjero desde Argentina no permite hacer frente a los pagos y contratos de la gira programada

A la vez, informaron que se está reintegrando el dinero de las entradas que ya habían sido compradas por los seguidores del dúo. "Serán devueltas en los puntos de venta donde fueron adquiridos. Quienes lo hayan hecho en forma online recibirán la devolución en forma automática", indicaron.

Los hijos del cantante Ricardo Montaner también salieron a escena para hablar de la cancelación de los shows que tenían previsto realizar. algunas de las fechas programadas se mantendrán, pero la mayoría de ellas serán canceladas. Claro que si se modifican las normativas -algo difícil que suceda- "se analizará la posibilidad de programar otras fechas".

Mau y Ricky cancelaron un show en Santa Fe.mp4

Los integrantes del jurado de "La voz argentina" también utilizaron las redes sociales para contar lo sucedido y el motivo de la cancelación del show y de la gira. “Queríamos hablarles de lo que está sucediendo con la gira Degenerados Tour y de por qué se están moviendo las fechas. Tenemos los últimos 10 días, literal, sufriéndola muchísimo", comenzó diciendo Ricky Montaner.

“Por cambio de normas del país y de la economía, es imposible para nuestro promotor en este momento traer este tamaño de gira a la Argentina, pero solamente se aplaza un mes varias fechas”, agregó.

camcelado.jpg

Más adelante, Mau sostuvo: “Otras fechas se aplazan un poquito más porque no teníamos los días para poder cumplir, ya que llega Apolo (hijo que está esperando)".

"Una de las opciones era cancelar, pero para nosotros eso no era una opción. Gracias por el esfuerzo, por todo lo que hacen por nosotros. Créanme que no nos tomamos a la ligera todo lo que ustedes hacen. Espero verlos muy pronto, los amamos. Chequeen las historias de Mau y Ricky, que ahí van a estar todas las nuevas fechas que pueden encontrar, y las que no encuentren, pronto vamos a anunciarlas. Y recuerden: sus entradas de las fechas anteriores van a ser todas válidas”, concluyeron en el comunicado subido a Instagram.