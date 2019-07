Matt Groening dijo que habrá otro filme de "Los Simpson"

Tras la adquisición de Fox por parte de Disney, personajes y sagas como "Avatar", "Los Cuatro Fantásticos" o los "X-Men" han pasado a formar parte del gigante del Ratón. También lo ha hecho Los Simpson, y todo parece indicar que en un momento u otro habrá una secuela de la película que se lanzó 2007.

Disney va a querer sacar provecho de sus nuevas propiedades intelectuales, y según adelantó el creador de la familia amarilla, Matt Groening, durante la Comic-Con de San Diego. Así, interrogado sobre la ya tardía secuela de la familia de Springfield, el creador dijo en una entrevista con CinemaBlend que "no hay duda de que habrá otra película de Los Simpson uno de estos días. Disney querrá algo por su dinero".

Ahora que forman parte de Disney, Los Simpson podrían tener todo tipo de crossovers con sus grandes franquicias, incluyendo el Universo Marvel y Star Wars. Sin embargo, y aunque Groening se mostró muy seguro al hablar sobre la secuela, también admitió que por el momento no hay guión para la película. "Esta es la verdadera respuesta", explicó en el evento. "La primera película de Los Simpson casi nos mata. No teníamos un equipo B esperando para hacer la película, así que la hicimos el mismo equipo que animamos, escribimos, expresamos e hicimos la música para la serie de televisión. También yo hice la película. Eso fue en 2007. Y ya estamos casi recuperados, casi".

Aunque por el momento Disney no ha dado ningún tipo de dato al respecto, "Los Simpson" es una de las franquicias más queridas por el público. Con más de 30 años en el aire, la familia amarilla sigue generando millones cada año. Una oportunidad que sin duda la factoría del ratón Mickey querrá aprovechar. Sobre todo si cuentan con el apoyo de Matt Groening. Tras la adquisición de Fox, Disney se quedó, entre otras producciones televisivas, sumó más de 300 canales de televisión, decenas de series y franquicias de reconocidas películas.

"Los Simpson", "Padre de familia", "Modern Family", "Los expedientes secretos X", "How I met your mother", "24", "Prison Break" y "Homeland", "The Shield", "Fargo", "Louie", "American Crime Story", "American Horror Story" y "The Americans", entre otras, son algunas de las series que adquirió. De esta manera, y aunque sin fecha confirmada para su debut mundial en los cines, se espera que Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie vuelvan a la pantalla grande.