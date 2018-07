Matías Defederico blanqueó el romance con Priscila Leskiw

En las últimas horas, el ex de la panelista de "Involucrados" puso una foto en su stories de Instagram donde arroba a su pareja y donde muestra que le está preparando un plato especial.

matias defederico



Al parecer, Fernández no estaba al tanto de este noviazgo, aunque quizá es muy reciente y su ex todavía no se lo contó. En tanto, Cinthia ya contó públicamente que está saliendo con Martín Baclini.