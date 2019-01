Matías Alé intentó seducir a Sol Pérez en vivo y no le fue bien

La charla se daba normalmente en la mesa de Mirtha Legrand cuando de repente, la conductora, que estaba hablando con Sol Pérez, sacó de la galera una pregunta que cambió la onda del programa. "¿Vos le mandaste flores a ella?", le preguntó a Matías Alé. Luego de reconocer el gesto, el galán intentó seducir a la rubia, aunque no tuvo suerte.

"Nunca te agradeció", comentó Mirtha. "Nunca me dijo que eran de él. Nunca vino Matías a decirme", contestó Sol.

"Te mandé un mensaje", retrucó Alé. "Ah, no lo abrí", se sorprendió Pérez.

"Sí, Mirtha, le mandé flores durante toda una semana porque hicimos una nota muy linda para el programa para el que ella trabaja (Involucrados, por América) y me encantó. Me pareció que era un lindo gesto. Lo ameritaba", aclaró entonces Matías.

"Sospeché que eras vos", reveló Sol. Y agregó: "Es que ese día sólo había hecho el móvil con vos y me pusiste 'hoy fue un gran día', y yo no había conocido a nadie más".

"Mirá cómo te acordás de lo que te dije, eh...", bromeó Matías tono de galán. "Viste, yo tengo mucha memoria", le siguió el juego Sol.

En ese momento, aclarar que "Sol me parece encantadora", Alé se tiró a la pileta in salvavidas: "Ahora que te enteraste que soy yo, si querés te sigo mandando flores. ¿Sigo o freno?", tanteó el morocho ya totalmente jugado.

Pero Sol no devolvió la galantería: "No, no. Hay muchas flores ya...", le contestó, hiriendo de muerte a Matías.

