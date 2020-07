Matías Alé confesó su romance con Carmen Barbieri

La charla entre los tres integrantes del programa radial Distancia Social transitaba por el carril de las anécdotas, como si se tratara de un encuentro de amigos en una mesa de café. Fue allí cuando el actor Matías Alé perdió el registro de que lo conversado era público, por eso cuando confió un detalle de su vida dejó perplejos a sus compañeros Alejandro Cupito y José Chatruc. "Con Carmen nos dimos un besito", aseguró el actor y la frase retumbó en el silencio del estudio.

Chatruc no ocultó su sorpresa, y Alé comprendió que a esa altura debía avanzar con el relato, tal como lo habían hecho sus compañeros con sus respectivas anécdotas.

Alé avanzó y confesó que tuvo “una cosita con Carmen Barbieri. “Nos dimos unos besitos, una cosita maternal", amplió el actor.

"Con Carmen tuvimos un histeriqueo. Un día íbamos a ir a comer comida peruana. En diferentes etapas ella se separó, después yo estaba de novio. Pero después me separé", agregó mientras pugnaba por aplacar la curiosidad de sus compañeros de programa.

Sin dudas que Alé tiene una tendencia a vincularse con mujeres del ambiente mayores que él, ya que en su época de movilero se hizo conocido por el noviazgo de años que mantuvo con Graciela Alfano.

Con respecto a Carmen Barbieri, Matías Alé profundizó su reflexión: "Siempre estuvimos a destiempo, es una mujer que me encanta. Si se me da una oportunidad, estaría con ella. Es una mujer muy generosa, carismática y muy alegre. Es una bomba, ella sabe que me encanta, se lo dije", concluyó a manera de confesión de amor.