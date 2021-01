"MasterChef": el jurado dejó en manos de Leti Siciliani la decisión de seguir o no

Sus dos preparaciones no solamente no convencieron al jurado, sino que incluso la catalogaron como “los 70 minutos más malgastados desde que empezó la competencia”. Damian Betular fue muy duro en su devolución: “De una falta de creatividad, de sabor, de todo, pero lo más importante que se trasmite en el sabor es la falta de ganas”. Siciliani, por su parte, admitió: “La verdad que sí, no se me cayó una idea”. Donato de Santis, por su parte, añadió: “¿Esto sabés dónde te lleva?”. Por último, Germán Martitegui le expresó: “Es lo peor de Leticia”.

Tras dirimir una decisión, los tres jurados consideraron que Sofía debía pasar directo a la siguiente ronda, y luego expusieron que el Polaco, Claudia y Belu “tuvieron malas ideas y malos sabores, pero van a tener otra oportunidad”. De esta forma, quedó un duelo directo entre Franchín y Siciliani, pero en un hecho sin precedentes los tres chefs aseguraron que la decisión estaba en manos de la última.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la ocasión en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, exclamó Martitegui.

Fue entonces cuando, en un gesto nunca antes visto en el certamen, Siciliani tomó una determinación. “No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más”. Acto seguido, Franchín le dijo a su compañera: “No, Leti, no lo hagas por mí”. Pero la actriz se mantuvo firme en su postura: “Que se quede Ana”.

Ya eliminada del certamen, el jurado le dedicó conmovedoras palabras a la actriz: “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá”, le dijo el Pelado Martitegui. Betular, por su parte, le expresó: “Me encantó acompañarte en todo este camino, sos muy buena onda y me emociona, te veo como a mi hermana”. Finalmente, Donato agregó: “Percibo que sos una persona que en la vida toma este tipo de decisiones, tenés este espíritu de sinceridad con vos misma y creo que en este programa aprendiste algo de cocina”.

Por último, Leticia se despidió conmovida. “No me gusta llorar tanto, no me gusta hacer las cosas mal y me voy muy contenta”, sostuvo. Y, tras dejar su delantal, se retiró del estudio con el aplauso de todos sus compañeros.