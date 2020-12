"MasterChef Celebrity": Vicky Xipolitakis tuvo una insólita propuesta de un jurado

No la dejó pasar. Vicky fue invitada a trabajar en un restorán y preguntó: "¿Y yo qué gano?".

Desde el inicio de "Masterchef Celebrity", Vicky Xipolitakis no dejó de sorprender al jurado del reality de cocina. Y no sólo por sus ocurrencias, sino también por su hasta ahora desconocida habilidad para la cocina. Sin embargo, en la gala de medallas de anoche, la Griega casi termina arreglando para ir a trabajar al restorán de uno de los prestigiosos chefs, pero no como cocinera sino como moza. O, mejor dicho, como atracción para los clientes.