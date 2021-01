"MasterChef Celebrity": tras una eliminación inesperada, dos participantes fuertes llegan a la final

Santiago del Moro, conductor del programa, presentó a los finalistas y presentó la competencia fiel a su estilo. Hablaron de cábalas y expectativas y después llegó la advertencia de Germán Martitegui. “Seguro habrán visto miles de restaurantes con un chef perfecto, pero con las mesas vacías, y se preguntarán por qué. Esa diferencia es la que tienen ustedes, una pasión y una garra para cocinar que los pondría del lado de los restaurantes llenos”, dijo el chef.

La prueba tuvo emoción y dificultad. Cada participante debía preparar un plato de libre elección, para lo cual tenía tres minutos en el mercado para seleccionar los ingredientes. Al margen de cada estación, había una serie de utensilios ocultos, que debían emplear obligatoriamente durante la preparación, y otros tantos ingredientes, pero de uso opcional. Un desafío para los participantes que se habían ganado por derecho propio llegar a esta instancia.

Mientras trabjaban, Del Moro recorrió las estaciónes y se detuvo en la de El Polaco, que recordó a su abuela, la autora de los a esta altura célebres varenikes, y saludó a sus hijas. Cuando llegó a Franchín, enfiló rumbo a un costado desconocido de la periodista. “La gente ve una parte tuya, aguerrida, fuerte, pero sos una persona humilde, que ayuda mucho a su familia”, afirmó Del Moro. ”Tengo una familia muy disfuncional, con una hermana con problemas de adicción, psiquiátricos, una sobrina abandonada con dos chiquitos y problemas, que si no los ayudo yo no tienen con qué” , contestó Franchín.

Cuando llegó el momento de la degustación, Franchí fue primera, con su lomo en reducción de vino y salsa de puerros. Dolli celebró el punto del lomo, aunque objetó la falta de un crocante. El Polaco preparó un pollo relleno, aunque falló en la salsa: “No está bien la proporcion de guarnicion y plato”, disparó implacable Martitegui. Villafañe preparó una lisa a la manteca con vino blanco, muy elogiada en su presentación aunque algo floja en su sabor. “Estoy acostumbrada a cocinar sin sal”, argumentó la empresaria. “No es excusa a esta altura del certamen”, replicó exigente el chef.

Había un plato por encima del resto, que parecía tener un lugar asegurado en la final: el de Franchín. La panelista se conviró en la primera finalista de Masterchef Celebrity. Todo el peso de la noche recayó sobre Claudia y El Polaco. Martitegui disfrutó al dar la noticia. “Qué difícil que es esto... Claudia Villafañe”, dijo sin emocionarse. “Clau llegaste, qué largo camino”, la felicitó Del Moro ante las lágrimas de la participante.

“Muy difícil poder hablar y sacar todo lo que tengo adentro. Dalma me dijo que no había que llorar en tele”, dijo la ex esposa de Diego Maradona. Y añadió: "Me tocó hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo, me costó mucho aceptarlo y lo disfruté muchísimo. Espero estar a la altura de la final”. Más tranquila, en el detrás de escena, le dedicó su logro a a sus nietos, a sus hijas y a su mamá. “No quise decir nada hasta este momento, no está bien de salud, Todo lo que aprendí y todo lo que soy se lo debo a ella y a mi papá”, confesó.

El Polaco decepcionado por no haber llegado a la final. “La pasé muy bien, me sentí muy cómodo. Me llevo un amigo, que es el Turco, y la pase re bien, aprendí a un montón”, destacó el músico. “Polaco, fue una alegría tenerte acá. “Fuiste un ejemplo en silencio, cada desafío para vos fue más difícil que para los demás. sos un ganador y ya nos veremos por ahí”, lo despidió Martitegui.

Dolli festejó haberlo conocido ylo felicitó. También recordó la reprimenda que se hizo viral. “Estás apoyado en la mesada”, le dijo a modo de broma. Ambos rieron. Damián Betular se sumó a la despedidas: “Tenés una desfachatez única, sos carismático, buen compañero. Acordate que me prometiste que me ibas a llevar a un recital cuando todo esto pase. Polaco, un placer, por más gente como vos en el mundo”, lo saludó el chef. “Sos un genio”, agradeció el cantante.

Analía Franchín y Claudia Villafañe definirán el próximo lunes quién será la ganadora de la primera edición de "Masterchef Celebrity". La suerte está echad.