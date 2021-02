Después llegó la presentación de los 16 nuevos participantes del certamen, que uno por uno fueron ingresando al estudio. “Qué pasen las celebridades”, dijo Del Moro, y la primera aparecer en escena fue Flavia Palmiero. “Entro al estudio y no puedo creer la magnitud. Uno lo ve en casa y parece más chico de lo que es”, aseguró la conductora de programas infantiles.

Después apareció Juanse, del grupo de rock Los Ratones Paranoicos. “Este es el momento en el que empieza la ansiedad a invadirte”, confesó el rocker, quien le dio el pie a Gerogina Barbarossa, quien entró bailando y contó: “Nunca me imaginé que iba a entrar yo por esa puerta. Siempre lo veía en la tele y me parecía todo tan genial”. Después le tocó el turno a Daniel Aráoz, quien confesó: “Venir a un programa como Masterchef me encanta”.

La lista siguió con Cande Vetrano, quien se mostró muy nerviosa. “Viste cuando el corazón te hace: ‘ta, ta, ta, ta’. Es como una linda sensación de adrenalina antes de salir al escenario”, dijo. Y enseguida llegó el turno del excéntrico Alex Caniggia, que confesó: “Estar acá, para mí, es complicadísimo. Pero me preguntaron: ‘¿Querés entrar a Masterchef?’. Y yo dije: ‘¡Olvidate! Vamos con todo’”.

Después se sumaron Sol Pérez, Cae, María O’Donnell, Fernando Carlos, Andrea Rincón, Gastón Dalmau, Dani la Chepi, el ex futbolista Mariano “Loco” Dalla Libera, Hernán “Loco” Montenegro, y finalmente, en lugar de Carmen Barbieri, quien se encuentra recuperándose después de haber sido internada por coronavirus, apareció Federico Bal, aunque el lugar de su madre lo ocupará Claudia Fontán.

Del Moro invitó a sumarse a cuatro de los ex participantes del reality, la campeona, Claudia Villafañe, Analía Franchín, Roberto Modavsky y el Mono de Kapanga. quienes se encargaron de entregarle los delantales a sus sucesores. En ese momento, el rating logró un pico de 17 puntos, una cifra que reveló el interés que despertó en la audiencia el regreso del programa y su troupe de famosos.

En esta primera edición, el desafío tuvo una temática de casamiento. Y los ocho participantes seleccionados debían preparar, en 60 minutos, un menú en cuatro pasos, con tres variedades de finger food, una entrada, plato principal y postre trabajando en dos equipos.

Finalmente, el veredicto del jurado fue favorable para el equipo rojo, integrado por Sol Pérez, Georgina Barbarossa, Gastón Dalmau y Dani la Chepi, con lo cual el azul, conformado por Daniel Aráoz, Fernando Carlos, Mariano Dalla Libera y Alex Caniggia, tuvieron que tomar el delantal gris para pasar directamente al jueves de última chance, mientras el rating se mantenía muy alentador.