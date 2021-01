“Qué bronca que me da... No es, no es”, deslizó la hija de Aníbal Pachano cuando se acercó a su estación Donato de Santis. “Estoy cruzada, me crucé. Me apachamé. Mi sellado estaba perfecto, no es ese”, aseguró la joven. “Está como hervido”, juzgó el chef y jurado, quien le sugirió volver a sellarlo. “Lo vas a arreglar”, la alentó. El italiano siguió su recorrido y llegó a la posición de Analía. “¿Este lomo es tuyo?”, preguntó casi en secreto. “Creo que sí”, contestó la panelista, visiblemente nerviosa.

Después de recibir las devoluciones por su plato, Franchín se enfrentó a la mirada implacable de sus compañeros y le jurado. “¿Quién le robó el lomo a Sofía Pachano?”, preguntó el conductor Santiago del Moro. “No sé, yo le dije que si quería se lo llevara”, contestó la panlista. “Los tres teníamos la misma bandeja, yo lo puse arriba de un bowl plateado”, continuó a modo de descargo.

El conductor le preguntó a Pachano: “¿Vos sabés quién te sacó tu lomo?”. La actriz negó con la cabeza. “¿No reconocías tu lomo?”, insistió el conductor, y esta vez la respuesta fue afirmativa. “¿Por qué no me dijiste?”, se sorprendió Franchín. “Preferí sellarlo como me dijo Donato y seguir adelante, no me voy a poner a discutir por el lomo. Nadie lo hizo de maldad, estoy enojada por no haberle puesto el nombre”, cerró Pachano con algo de resignación.

No fue el único cruce que tuvo Pachano durante la gala. También se enfrentó con Belu Lucius, a quien acusó de copiarle una salsa en base a durazno: “La hicimos al mismo tiempo, pero yo la dije primero”, argumentó la influencer. “Es una reducción de vino, chicos: tampoco descubrimos América”, dijo Sofía. “Me mira con esa cara, se toma todo muy a pecho”, replicó. Al regreso, la actriz ensayó una disculpa: “Estoy enojada por lo del lomo”. Al final, minimizó la cuestión: “Nos dijimos dos boludeces, no me pareció tan grave”.

Pachano fue la última en pasar a recibir la devolución del jurado. Pero a esa altura, más que la elaboración de su plato -que recibió muy buenos comentarios- todos querían saber qué era lo que la tenía de tan mal carácter. Del Moro tomó una observación de Belu Lucius y le preguntó directamente: “¿Sos de enojarte fácil? ¿No tenés humor?”.

La pregunta incomodó a la actriz. “Decir que no tengo humor es un montón. Soy cabrona, soy Pachano. Me crié con Aníbal, ¿qué quieren que haga?”, confesó Sofía y distendió el asunto. Las risas del jurado se multiplicaron y los comentarios apuntaron al coreógrafo. “Aníbal está a días de venir acá”, anticipó del Moro. “Aníbal está desesperado porque yo llegue a la final”, retrucó Sofía.

La decisión del jurado habrá puesto contento a Aníbal, ya que el plato de su hija fue el mejor de la noche. Como la prueba entregaba doble medalla dorada, alcanzó la cantidad de Claudia Villafañe y ambas determinarán la primera finalista de la primera edición argentina de "Masterchef Celebrity".