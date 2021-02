"MasterChef Celebrity": fuerte reprimenda al "Loco" Montenegro por sentarse en la mesada

El deportista bahiense mostró buena mano para la cocina, buena predisposición para seguir los consejos del jurado y muchas ganas de pasarla bien y disfrutar del reality. Lo demostró en su relación con sus compañeros y tamibén con los jurados Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

La etiqueta de la cocina

No obstante, tiene mucho que aprender en la cocina. Ayer preparó un cerdo a la provenzal con una crema de vegetales que dividió a los jurados. Por un lado, elogiaron el sabor del plato, pero no quedaron nada conformes con la preparación. Montenegro aceptó las críticas pero no quedó conforme con las devoluciones.

Cuando le tocó el turno de presentar el plato a Alex Caniggia, que ya está instalado como el provocador del grupo, se pudo ver que al basquetbolista sentado encima de su mesada y con un gesto displicente. El conductor del ciclo, Santiago del Moro, interrumpió la devolución para señalar que lo que lo que hacía estaba mal.

“Lo que estás haciendo, Loco Montenegro, es un sacrilegio para los chef”, le dijo Del Moro a Montenegro y le pidió a Martitegui que explicara los motivos. “Básicamente, el culo no va donde va la comida”, respondió el chef sin pelos en la lengua y sus palabras retumbaron en el estudio como si hubiera estallado una bomba.

“Te digo la verdad, me senté en la mesada porque estaba elongando la cintura, y me quedé sentado”, se excusó el participante cuando le tocó evaluar su participación en el backstage. Sin embargo, reconoció su error “No podés colocar el culo en la mesada donde va la comida. Es lógico”, admitió.

El antecedente de El Polaco

No es la primera vez que reprenden a un concursante por sentarse sobre la mesada. En la primera temporada del envió, cuando el juradoevaluaban el plato de Roberto Moldavsky, Dolli Irigoyen advirtió la misma conducta de El Polaco. “Bajate de la mesada”, le dijo la cocinera, y siguió: “Porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesa dónde cocina”.

Sin perder un instante, el Polaco obedeció, se levantó de dónde estaba y se quedó parado con la cabeza gacha. “Ya está, lo entendí. Pero no me subo a donde estaba cocinando, me subo en el costado que no usé”, aclaró luego, intentando justificar lo injustificable.

El plato de Montenegro estuvo entre los cinco más flojos del día, junto a los de la actriz Andrea Rincón, el periodista Fernando Carlos, el cantante CAE y el futbolista Mariano "Loco" Dalla Líbera, por lo que deberá defender su lugar en la primera gala de eliminación, que tendrá lugar el domingo.

“La calentura que tengo, vuelo”, manifestó el ex basquetbolista, quien evidentemente confiaba en otra devolución. Para la próxima vez, ya sabe que además de cocinar sabroso y presentar con estilo, hay conductas que un cocinero tiene que respetar a rajatabla.