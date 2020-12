"MasterChef Celebrity": Flor Peña hizo emocionar hasta las lágrimas a Claudia Villafañe

“Te veía a cocinar y siento que tenés como un exceso de responsabilidad, que me parece que eso tiene que ver con tu vida. Esa cosa de que todo te tiene que salir bien y que si vas a cocinar la empanada te tiene que salir bien y tenés que llegar a tiempo. Y que no podés fallar porque «Claudia no puede fallar». Y sí podés fallar, Claudia”, fueron las palabras de la conductora y actriz que hicieron sensibilizar a la empresaria.

“Yo no soy chef, pero a mí me encantó tu empanada. Más allá de a dónde llegues con el certamen, a mí me gusta verte a vos. Es relindo verte acá, sos un poco la madre de todo este certamen y sos una hermosa mujer”, le dijo Flor, provocando que Claudia se tape la cara para escurrirse las lágrimas.

A flor de piel, la madre de Dalma y Gianinna agradeció las palabras de Florencia. “Estoy súper contenta de estar acá. Al principio no, la primera semana me costó, pero ahora estoy aprendiendo un montón de cosas”, expresó.

“Flor me dice las palabras justas porque es lo que me pasa, es la verdad”, se sinceró. “La frustración tengo que sacarla de mi vida. A partir de hoy esa palabra no va a existir más en mi vida”, sentenció Claudia Villafañe, a corazón abierto.