"MasterChef Celebrity": Fede Bal le pegó a Germán Martitegui por sus "camisas indefinibles"

Bal tiene experiencia en los juegos mediáticos, más que en la cocina. Anoche llegó con el tiempo justo a preparar los cannoli de ricota con los que completó tres platos en poco más de una hora de trabajo y como no le tenía confianza los roció con lo que parecía un paquete de azúcar impalpable.

Los jurados, encabezados por el exigente e inflexible Martitegui, probaron con desconfianza el plato, pero al probarlo se deshicieron en elogios para con el postre del joven, que por su parte esgrimió un argumento insólito para cubrirse.

Embed

“En realidad, yo no quería cubrir nada, incluso elegí un plato negro para que contraste… ¡bueno, estoy mintiendo un poco!”, reconoció Bale ante las risas cómplices de los jurados. Martitegui, no obstante, no se iba a dejar seducir tan fácilmente: escondía un as bajo la manga.

“Esa cantidad de azúcar impalpable es indefendible. Es sospechoso, por eso corrí todo el azúcar porque no te teníamos nada de fe y dijimos ‘qué miedo’ al verte. Es un milagro lo que hay debajo de la nieve esa”, señaló el jurado. “Indefendible creo que son las camisas que usa Germán”, dijo en su descargo Fede Bal en una entrevista posterior, justo antes de que lo declararan como uno de los mejores de la noche.