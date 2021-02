"Nunca comí un espárrago en mi vida. Capaz que con la cabeza es más rico", explicó Dani, lo que provocóla carcajada de los tres jurados. El hecho de que Dani La Chepi hubiera roto el hielo y el buen sabor del plato modificaron la opinión de los jurados. Tanto fue así que Martitegui le dijo que "tenía sabor a comida rica de casa".

La "Chepi" se quebró al recordar el duro momento que vive su padre - MasterChef Argentina 2021

En ese punto, la influencer estalló en llanto, aclrando que le había prometido a su hija no hacerlo. Cuando Martitegui le preguntó por qué había reacionado de esa manera, ella solo respondió: "Es que dijiste que tiene sabor a familia" y allí, visiblemente emocionada, recordó a su padre: "Mi papá cocinaba mucho y ahora ya no puede hacerlo más. La salsa esa me lleva a mi viejo", contó, aclarando luego que su papá está postrado hace 8 años a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV).