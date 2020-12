Cuando comenzó a lavar la almeja, Belu reconoció que la sensación era horrible: “Estoy entre vomitar y largarme a llorar. Esto es un verdadero desastre”. Después, Belu dio su apreciación tras haberle tocado ese ingrediente: “Es completamente injusto”.

Donato de Santis le dio la derecha. No solo reconoció que sus quejas eran atinadas sino que lo más difícil es preparar la almeja antes de cocinarla. Y así fue. La tarea más difícil para Belu fue limpiar las almejas. “Lo que falta es cortarme con esta concha”, manifestó la influencer, y rogó: “No me filmen, no me miren, me da mucha impresión”.

Su plato terminó siendo un tiradito de almeja panopea con cebolla morada, mango, cilantro y leche de tigre. Al momento de presentarlo, el jurado la felicitó por el resultado. “La carne de la almeja está perfecta, es todo lo que se espera de un tiradito”, le dijo Martitegui. Damián Betular le dijo que no estaba tan de acuerdo con la apariencia del plato, pero quedó encantado con el sabor.

Recordemos que tras la gala del pasado domingo, por decisión del jurado, Rocío Marengo fue eliminada del certamen. La mediática pasó por todos los estados de ánimo durante la noche y en un momento dado no aguantó más y comenzó a llorar. Ante esto, los televidentes pudieron observar que cuando la mostraron con el rostro lleno de lágrimas, pasaron al aire a Belu Lucius, que no competía, pero que presenció el programa desde el balcón. La participante parecía reírse de su compañera.

"No me gustó como quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo”, escribió Belu en su cuenta de Twitter, minutos después de que en las redes sociales repudiaran su actitud.