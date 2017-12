Más mujeres acusan a Dustin Hoffman

El actor estadounidense Dustin Hoffman enfrenta nuevas acusaciones de mujeres sobre presunto acoso sexual en los años 70 y 80, según señalaron en entrevistas con las revistas Variety y The Hollywood Reporter.

Las mujeres, algunas de las cuales prefieren guardar el anonimato, acusan a Hoffman (de 80 años), entre otros hechos, de haberlas manoseado, de haberlas obligado a hacer actos sexuales, de haberse desnudado ante ellas o de haberse masturbado. Señalaron además que en aquel entonces algunas eran menores de edad, otras tenían poco más de 20 años.

El abogado de Hoffman, Mark A. Neubauer, sí reaccionó a las acusaciones calificándolas como "falsedades difamatorias", señaló Variety.

A principios de noviembre, la escritora Anna Graham Hunter acusó al actor en una columna en The Hollywood Reporter de haberla acosado en 1985, cuando ella tenía 17 años.

Hoffman reaccionó entonces a las acusaciones con un comunicado señalando que siente un gran respeto por las mujeres y se sentía fatal de saber que su comportamiento podría haber generado que una mujer se viera en una "situación incómoda". "Eso no refleja lo que soy", citó la revista al actor.

En tanto Matt Damon condenó al productor de Hollywood Harvey Weinstein, denunciado por decenas de mujeres por acoso y abuso sexual, y aseguró que a pesar de haber trabajado con él no sabía nada acerca de su manera de tratar a las actrices y asistentes.

La estrella de la zaga de "Bourne" y de "!El talentoso señor Ripley" calificó al poderoso productor como un "mujeriego", y precisó que, si bien no sabía nada acerca de las denuncias en su contra cuando trabajaron juntos para el filme "Good Will Hunting", las denuncias no lo sorprendieron.

"De lo que estaba seguro es que no quería que (Harvey) se casara con alguien cercano a mí", dijo el actor en una entrevista con Peter Travers para la cadena ABC News.

De negro. Actrices nominadas para los Globos de Oro de Hollywood se comprometieron a acudir a la alfombra roja vestidas de negro, en protesta frente a la avalancha de denuncias de acoso sexual en la industria.

Según la revista estadounidense People, reflejada por la prensa europea, la fiesta se desarrollará el domingo 7 de enero y hasta es posible que la tendencia se prolongue a lo largo de la temporada, incluidos los premios de la Academia de Hollywood.

Decenas de mujeres se han manifestado en contra del poderoso productor de cine Harvey Weinstein, entre ellas Lupita Nyong'o, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts y Salma Hayek, quien escribió un artículo de opinión en el Times en el que se refirió a él como "un monstruo".

Además, el actor Kevin Spacey, el cineasta Brett Ratner, el comediante Louis C.K., el productor musical Russell Simmons, el actor Geoffrey Rush, el director James Toback, el actor Jeffrey Tambor y el agente Adam Venit también se han enfrentado a acusaciones referentes a acoso sexual.

También en Corea. Oculta tras un biombo blanco, una actriz surcoreana acusó al reconocido director de cine Kim Ki-□Duk de abusar de ella en un plató de rodaje, una denuncia muy inhabitual en un país extremadamente conservador donde las víctimas temen la vergüenza pública.

Kim es uno de los cineastas más prominentes de Corea del Sur y sus galardones incluyen un León de Oro en el festival de Venecia por "Pieta" y un Oso de Oro en el de Berlín por "Samaritan Girl".

Pero la actriz, que pidió mantener el anonimato, afirmó esta semana a los periodistas en Seúl que el rodaje de su película de 2013 "Moebius" –un thriller en torno al incesto– la dejó "profundamente traumatizada".

Acusó a Kim de abusos físicos y sexuales, afirmando que la golpeó durante el rodaje y la obligó a rodar escenas de desnudos y sexo que no estaban en el guión, antes de reemplazarla por otra actriz.

"Estaba muerta de miedo cada día... Tenía mucho miedo de que me volviese a pegar si decía algo contra él", afirmó.