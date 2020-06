Más cultura local y menos imposiciones de afuera

¿Cómo será "el día después" de la pandemia? ¿Habremos aprendido algo de esta experiencia tan inédita? "Tengo cierta esperanza en que haber llegado a estos extremos haya resquebrajado los cimientos de una sociedad injusta y nos sirva, como pasó en el 2001, para que surjan valores de solidaridad y ayuda mutua", contestó claramente Juani Favre. "También me produce orgullo vivir en un país que, con altibajos de acuerdo a cada gestión, pone a la salud y a la educación pública como puntales de la sociedad", agregó.

En lo que respecta al arte, el músico rosarino dijo que a él le gustaría ver una suerte de "descolonización cultural". "No digo que no haya producciones interesantes en los medios hegemónicos", aclaró, "pero resulta problemático en la medida en que invirtamos la mayor parte del tiempo en eso. De esa forma se acrecienta la sensación de disparidad y de que todo lo producido localmente, o en el interior, o en países subdesarrollados, está por debajo, cuando muchas veces no es así, es sólo un signo de imposición cultural", afirmó.