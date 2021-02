Más competencia en el streaming: HBO Max llega a la Argentina en junio

La oferta seguirá creciendo, ya que Paramount+, del conglomerado ViacomCBS, llegará el mes próximo, y también más adelante en 2021 hará lo propio Star+, donde Disney volcará su contenido no apto para toda la familia.

HBO Max contará con los contenidos ya existentes de poderosas marcas como HBO, los canales del grupo Turner (TNT, Space, Warner Channel, TBS, Adult Swim), el centenario estudio cinematográfico Warner Bros., la editorial de superhéroes de DC, un catálogo infantil y una línea de producciones originales tanto internacionales como locales.

Series como “Raised by Wolves”, producida por Ridley Scott, o “The Flight Attendant”, con Kaley Cuoco, de gran repercusión en su estreno en Estados Unidos, estarán disponibles también a través de HBO Max.

Raised by Wolves | New Trailer | HBO Max

Los voceros de la compañía detallaron que la plataforma de HBO Go, existente en la región tanto para los suscriptores directos como para los que abonan a través de cableoperadores o servicios de banda ancha, será discontinuada y sus usuarios tendrán acceso a la nueva aplicación de HBO Max. La plataforma, accesible a través de diversos dispositivos, tendrá diferentes opciones de suscripción que se comunicarán en los próximos meses.

Entretanto, en una conferencia virtual realizada ayer, el grupo WarnerMedia adelantó a la prensa sus planes para HBO en 2021, que incluyen el regreso y el estreno de algunas series y la llegada de películas originales.

Los anuncios estuvieron a cargo del director del área de Entretenimiento de la compañía, Gustavo Grossmann, quien destacó en primer lugar la llegada de la tercera temporada de “Succession”, la ácida historia sobre el dueño de un imperio de los medios de comunicación y sus herederos, que en los premios Emmy del año pasado ganó siete galardones, entre ellos el de mejor serie dramática.

La televisión local tendrá su espacio con la tercera entrega de “El jardín de bronce”, producida por Polka y basada en la novela homónima de Gustavo Malajovich, con Joaquín Furriel y Julieta Zylberberg; y con el esperado estreno en la segunda mitad del año de “Entre hombres”, que contará en su elenco con Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi y Claudio Rissi.

Durante 2021 también llegará “Mare of Easttown”, un thriller dramático en el que Mare Sheehan (Kate Winslet) es una detective que deberá investigar un asesinato en un pueblito estadounidense mientras lidia con su tormentosa vida personal.

Por otra parte, a diez años de su estreno, en la señal televisiva de HBO podrá verse completa la popular “Game of Thrones”, que aún sostiene el récord de ser la ficción más premiada de los Emmy, con 59 estatuillas en su haber. Y en esa línea se confirmó ayer la puesta en marcha de “House of the Dragon”, que llegará en 2022 y se ubicará unos 300 años antes de los eventos de “GOT”.