Netflix

"You", cuarta temporada, segunda parte. 9 de marzo.

Con la promesa de dejar atrás su pasado de asesino serial, el polémico Joe intenta empezar de cero en Londres. Sin embargo, nuevas obsesiones lo atormentarán y le impedirán ser su mejor versión. Penn Dayton Badgley en el rol protagónico.

You: Temporada 4 (Parte 2) | Tráiler oficial | Netflix

"El Reino", segunda temporada. 22 de marzo.

El thriller político que tiene a Diego Peretti y Mercedes Morán como protagonistas vuelve con todo. Según adelantó un tráiler publicado a fines de septiembre de 2022, la segunda temporada contará un elenco estelar que reúne a algunas de las figuras más destacadas del cine argentino. Esta nueva etapa promete seguir desentrañando el camino de Emilio Vázquez Pena (Peretti), líder religioso que busca ser presidente tras el asesinato de su compañero eclesiástico.

El Reino: Temporada 2 | Primer adelanto | Netflix

"Atlanta", tercera temporada. 24 de marzo.

Si bien la elogiada serie de Donald Glover (director, guionista, productor y protagonista) tuvo su punto final en 2022, a través de una cuarta temporada estrenada en Fox, el gigante de la N logró sumar la tercera parte a su catálogo. En esta temporada, la banda viaja a Europa en medio de la gira de Paper Boi, donde las vicisitudes de la fama los pondrán frente a toda una serie de desafíos y aventuras.

Atlanta Temporada 3 Tráiler Español Sub Disney+

"Luther: cae la noche". 10 de marzo.

Para los fanáticos de la serie, donde Idris Elba encarna al brillante detective londinense John Luther, esta película llega como una suerte de última iteración de la historia tras cinco temporadas estrenadas. Atormentado por un caso no resuelto, Luther escapa de prisión para seguir las pistas de un despiadado asesino serial.

Luther: Cae la noche | Tráiler oficial | Netflix

HBO +

"Succession", cuarta y última temporada, 27 de marzo.

Una de las series más premiadas y elogiadas de los últimos años llega a su fin. Las tensiones en la familia Logan están en el punto máximo de tensión. Después de un final de temporada para el infarto, donde las conspiraciones y las traiciones estuvieron a la orden del día, la cuarta parte desembarca en HBO+ con promesas de resolución para la familia de billonarios mediáticos.

Succession Temporada 4 | Teaser Oficial | HBO Latinoamérica

"Perry Mason", segunda temporada. 6 de marzo.



Ambientada en la Los Ángeles de 1932, y basada en las novelas y cuentos cortos publicados por Erle Stanley Gardner, Perry Mason se consolida como el nuevo drama legal favorito del público. En esta segunda temporada, el legendario abogado defensor (interpretado por Matthew Rhys), vuelve al ruedo meses después de que el caso Dodson (eje narrativo de la primera temporada) llegue a su fin. Cuando el hijo de una poderosa familia petrolera es brutalmente asesinado, Perry, Della y Paul se encuentran en el centro de un caso que descubrirá conspiraciones de gran alcance y los obligará a considerar lo que realmente significa ser culpable.

Perry Mason - Temporada 2 | Teaser oficial | Español subtitulado | HBO Max

AppleTv+

"Ted Lasso", tercera temporada. 15 de marzo.

Después de un año de máxima euforia futbolera para el público argentino, la tercera temporada de Ted Lasso llega en el momento justo para seguir alimentando ese espíritu. La premiada serie, que tiene a Jason Sudeikis interpretando al adorable DT protagónico, sigue el camino del ficticio AFC Richmond en su intento de llegar a la Premier League, la primera división del fútbol británico. La tercera temporada, que contará con doce capítulos, empieza con el club finalmente ascendido, pero enfrentando problemas como poco apoyo de los medios, presiones laborales y problemas personales.

Ted Lasso — Season 3 Official Trailer | Apple TV+

Disney+ / Star+

"The Mandalorian", tercera temporada. 1 de marzo.

Buenas noticias para los fanáticos de Star Wars: el spin off más elogiado de la saga vuelve con una tercera temporada. Con un enmascardo Pedro Pascal (el mismo de "The Last of Us") como protagonista, la serie sigue el viaje de su personaje junto a Grogu (Baby Yoda) a través de las galaxias, donde se cruzarán con viejos aliados y nuevos desafíos.

The Mandalorian: Tercera temporada | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

"El asistente", 1 de marzo.

Este estreno nacional sigue la historia de Miguel (Rodrigo Noya), un joven de 22 años que es abandonado por su novia en la noche de bodas; y Jimmy (Luis Cao), un excéntrico roquero con problemas de estabilidad emocional. Una situación inesperada hará que sus caminos se crucen y se acompañen en una particular aventura.

El Asistente | Tráiler Oficial | Star+

Amazon Prime

"LOL Argentina", 17 de marzo.

Los realities que inundan el prime time televisivo también llegan al streaming. En este caso, se trata de "LOL: Last One Laughing Argentina", con la conducción estelar de ni más ni menos que Susana Giménez y la . En LOL, distintos comediantes del país de la talla de Dan Breitman, Migue Granados, Yayo Guridi, Mica Lapegüe, Charo López, Julián Lucero, y Martín Rechimuzzi, competirán con una premisa simple pero no por eso menos desafiante: el que se ríe, pierde. El formato estrenará sus dos primeros episodios el 17 de marzo, y el resto se podrá ver a partir del 31 de marzo.

LOL Argentina - Tráiler Oficial I Prime Video

"The Power", primera temporada. 31 de marzo.

Basada en un elogiado libro de ciencia ficción feminista de la escritora británica Naomi Alderman, esta serie de nueve episodios protagonizada por Toni Colette y John Leguizamo propone un universo donde las adolescentes tiene un poder muy particular que cambiará las reglas de la sociedad.