Marvel ya puso en marcha "Deadpool 3"

La tercera entrega de "Deadpool" ya es una realidad. Así lo confirmó Ryan Reynolds, quien encarna al irreverente superhéroe, en una entrevista en el programa "Live with Kelly and Ryan". El actor anunció que, tras el éxito de la anterior entrega, Marvel ha vuelto a apostar por una nueva película. Además, reconoció que ya se está trabajando en esta tercera parte de la saga.

"Sí, estamos trabajando en ello con todo el equipo ahora. Trabajar en Marvel es como jugar en una de las grandes ligas. Es algo loco y maravilloso al mismo tiempo. Pero sí, estamos en eso", confesó Reynolds ante la pregunta sobre si iba a ver una nueva película del superhéroe más bromista. La noticia ha sorprendido a más de uno, tal y como se ha podido ver en redes sociales, donde los fans aplaudían esta nueva película, que no se esperaba que llegara tan pronto. Y es que eran muchos los que temían que, tras la absorción de Fox por parte Disney, se optase con hacer un cambio radical con Deadpool, como podría ocurrir con los "Cuatro Fantásticos" y los "X-Men".

La factoría, no obstante, ha seguido apostando por esta producción en vista del éxito de los anteriores filmes. De este modo, ha demostrado que "Deadpool" sigue siendo un importante activo. Lo que todavía no se ha aclarado es si Disney mantendrá o no la calificación para mayores de 18 años en la nueva película. Todo apunta a que sí, ya que ha quedado demostrado que los filmes de superhéroes con esta calificación han tenido mejores resultados en taquilla. Así, "Logan" obtuvo 619 millones de dólares, mientras que las dos películas de "Deadpool" obtuvieron 783 millones y 785 millones respectivamente. Lo mismo pasó recientemente con "Joker", que hizo historia al superar los mil millones de dólares de recaudación.

Hasta el momento se sabe que Ryan Reynolds volverá a interpretar a Wade Wilson en "Deadpool 3", pero no se confirmó la participación del resto del elenco.

Llega "Venom 2"

Otro de los grandes estrenos de Marvel será "Venom 2", la continuación del exitoso filme ambientado en el universo cinematográfico de Spiderman y protagonizado por Tom Hardy. Esta nueva entrega, que llegará a los cines a finales de 2020, podría contar con Tom Holland, el actor que da vida a Spiderman, en un pequeño papel como antesala a un gran enfrentamiento que se vería en "Venom 3". El director será Andy Serkis y actuarán también Woody Harrelson, Michelle Williams y Naomie Harris.