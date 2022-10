Marvel lanza el tráiler de "Ant-Man y la Avispa: Quantumania"

Marvel Studios presentó el primer tráiler de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", la película protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly que presenta a Jonathan Majors como Kang el Conquistador. No es cualquier film: es el que dará inicio a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Llegará a los cines el 17 de febrero de 2023.