Marvel apuesta por poner en primer plano a las heroínas

Kevin Feige, el directivo de Marvel aseguró que habrá más películas protagonizadas por mujeres en el futuro de la casa. Así lo afirmó el hombre fuerte de Marvel durante la promoción de la esperada "Capitana Marvel", cuyo estreno en Argentina está previsto para el 7 de marzo de 2019.

El filme está protagonizado por Brie Larson como Carol Danvers, quien se convierte en uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra cuando queda atrapada en el medio de una guerra galáctica entre los razas alienígenas. Larson ganó el Oscar a mejor actriz en 2016 por "La habitación".

Ante la pregunta de un periodista por la posibilidad de Marvel Studios de desarrollar más proyectos liderados por una mujer, Feige fue claro y conciso: "Estoy ansioso por el día en que esto no sea una novedad. El tema sería tratarlo más como «¿de qué va esta historia?» en vez de «oh, ¡una superheroína!»", según lo indica Fotogramas.

El jefe de Marvel no quiso dejar ahí la cuestión y continuó defendiendo la importancia de normalizar que el género no debe suponer un tema de interés periodístico. De hecho comentó que si tardaron tanto en hacer "Capitana Marvel" se debe a que precisamente se centraron en romper estereotipos.

En ese sentido, explicó: "Creo que hay muchas razones, y no es una menor, el hecho de haber tenido que luchar durante tantos años con la idea errónea de que la audiencia no quiere ver a una superheroína porque las películas de hace 15 años no funcionaron. Siempre he creído que si no funcionaron no fue porque fueran protagonizadas por mujeres, si no porque no eran buenas películas".

Feige utilizó como precedente de éxito a "Mujer Maravilla", que se convirtió en un icono feminista, y fue también todo un éxito de taquilla para DC al punto que la secuela, "Mujer Maravilla 1984" ya tiene fecha de estreno para el 31 de octubre de 2019. "El éxito de «Mujer Maravilla» me hizo muy feliz porque, como dije antes, prefiero que la pregunta sea «¿Qué pensaste de ese exitoso héroe interpretado por una mujer que salió hace unos años?» en lugar de la pregunta que se solía hacer, que era «¿Tenés miedo de que la gente no quiera ver a una heroína?»".

La Capitana Marvel puede ser la primera superheroína femenina en tener su propia película Marvel Cinematic Universe, pero no será la última. De hecho, los rumores cuentan que "Capitana Marvel" se presenta como una de las vías abiertas que podrían solucionar el regular desempeño de "Infinity War".

La primera. Brie Larson protagoniza "Capitana Marvel".