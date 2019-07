Los estudios Marvel arrasaron en la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos), donde detallaron sus ambiciosos planes para el futuro, que incluyen películas como “The Eternals”, “Viuda Negra”, “Thor: Love and Thunder ”, con Natalie Portman como diosa del trueno, y un filme sobre Blade con el ganador del Oscar Mahershala Ali como estrella. La presentación de la denominada Fase 4 de Marvel era lo más esperado en la 50ª edición de la Comic-Con, y la compañía comenzó a lo grande al anunciar que “Avengers: Endgame” (2019) ha superado oficialmente a “Avatar” (2009) como la película más taquillera de la historia (ver aparte).

“Avengers: Endgame” culminó una saga de 23 películas de extraordinaria narración entrelazada con las que Marvel ha triunfado en todo el mundo en la última década, pero esta película dijo adiós a emblemáticos personajes como Iron Man (Robert Downey Jr.) o Capitán América (Chris Evans), por lo que la Comic-Con figuraba como el lugar elegido para que se conocieran los grandes proyectos en el horizonte del estudio.

Muchas han sido las especulaciones que han corrido en los últimos meses con respecto a las posibles estrellas que sonaban para incorporarse a las películas por venir. Pero ahora los fans ya pueden celebrar con plena seguridad la incorporación a las filas de superhéroes de nombres de la talla de Angelina Jolie o Natalie Portman.

La presencia de la ex esposa de Brad Pitt fue una sorpresa. La intérprete y directora participó en el panel de uno de los proyectos más ambiciosos de la nueva era Marvel: “The Eternals”. Junto a sus compañeros de reparto ya confirmados —Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani y Brian Tyree Henry— Jolie quiso pronunciar unas palabras desde el escenario relativas a su incorporación al filme, cuyo estreno está previsto para noviembre del 2020: “¡Estoy entusiasmada de estar aquí! Creo que sé lo que significa formar parte del universo cinematográfico de Marvel, lo que significa ser una «Eterna», lo que significa esta familia”, declaró la actriz. El rol de Jolie en la película, que estará dirigida por Chloé Zhao, será el de Thena, una de las criaturas celestiales que forman parte del grupo de los “Eternos”, y que posee una serie de habilidades relacionadas con la manipulación de la energía cósmica.

La novedad de Jolie, no obstante, no ha sido la única digna de aplauso. Natalie Portman suponía otro de los ases en la manga que se reservaba Marvel, ya que la actriz apareció de forma inesperada en el panel de “Thor”. El director de la última película de la saga, Taika Waititi, desveló ante el público, bien acompañado también por Chris Hemsworth y Tessa Thompson (que encarna el personaje de Valkiria) el nombre del próximo filme basado en el Dios del Trueno: “Thor: Love and Thunder”.

Portman ya participó en las dos primeras películas de “Thor” interpretando a Jane Foster, pero la actriz quiso bajarse de la saga después. Ahora, su regreso coincide con la evolución de su personaje, que se transformará en Thor versión femenina y tomará el relevo del martillo, una metamorfosis que debe resultar mucho más jugosa para Portman. La actriz, blandiendo una réplica de la famosa arma del superhéroe, manifestó con humor: “La sensación es increíble. Siempre he tenido un pequeño martillo dentro de mí”. Para ver la película, sin embargo, habrá que esperar bastante: el estreno está fechado para noviembre del 2021.

Aunque ya se sabía que Scarlett Johansson iba a protagonizar una película individual sobre la Viuda Negra, la rubia apareció en la Comic-Con de San Diego para presentar a algunos de sus compañeros de reparto en esta nueva aventura de Natasha Romanoff. Y allí estaban sobre el escenario estrellas del calibre de Rachel Weisz o David Harbour. “No creo que hubiera podido interpretar esta versión de Natasha hace 10 años. Ahora puedo interpretarla como una mujer totalmente realizada”, confesó Johansson. Los fans presentes, además, tuvieron la oportunidad de ver en exclusiva un primer tráiler de la película, que llegará a los cines en mayo del 2020.

Doctor Strange y Blade

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también dio algunos apuntes sobre “Shang Chi And The Legend Of The Ten Rings”, que se estrenará en febrero del 2021, y “Doctor Strange In the Multiverse of Madness” (mayo del 2021), de nuevo con Benedict Cumberbatch como el todopoderoso hechicero.

Pero Feige realmente sorprendió cuando invitó al escenario a Mahershala Ali, que será el protagonista de una nueva película sobre el cazador de vampiros Blade. Ali es uno de los actores más prestigiosos del momento, ya que ganó dos Oscar recientemente: uno por “Moonlight” y otro por “Green Book”.

El arquitecto de Marvel además confirmó, sin especificar nada, que están trabajando en las secuelas de “Pantera Negra” y “Capitana Marvel”, y en la tercera entrega de “Guardianes de la galaxia”.

Asimismo, el evento estuvo repleto de novedades sobre las series de televisión de Marvel para la plataforma Disney+: “Loki”, con Tom Hiddleston como protagonista; “Ojo de Halcón”, de la mano de Jeremy Renner; “The Falcon And The Winter Soldier”, encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; “WandaVision”, liderada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, y la serie de animación “What if...?” son las bazas de Marvel para expandir su éxito en la pantalla chica.

“Avengers: Endgame”, la más taquillera de la historia

Este último fin de semana, “Avengers: Endgame” logró convertirse en la película más taquillera de la historia a nivel mundial. Con su reestreno, el 27 de junio, llegó a 2.790,2 millones de dólares de recaudación y de esa manera superó el récord que durante diez años estuvo en poder de “Avatar”, que era de 2.789,7 millones. “Una gran felicitación a los equipos de Marvel y Walt Disney Studios, y gracias a los fanáticos de todo el mundo que llevaron a «Avengers: Endgame» a estas alturas históricas”, expresó Alan Horn, copresidente y director creativo de The Walt Disney Studios, en un comunicado. En tercer puesto, detrás de la última aventura que reunió a todos los superhéroes cinematográficos de Marvel y de Avatar, quedó “Titanic”, que en 1997 recaudó 2.185,7 millones de dólares.