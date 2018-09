Maru Botana recordó a su hijo Facundo a diez años de su muerte

Maru Botana recordó con dolor a su hijo Facundo, que el 21 de septiembre de 2008 falleció producto de una muerte súbita con apenas seis meses de vida.

La conductora se volcó a Instagram con un emotivo texto para recordarlo y con una imagen del pequeño.

"Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué ni el para qué. Si como una vez me dijo mi amigo Diego Díaz Pumara: Facu tuvo una vida con un principio y un fin. Esa era su vida seguramente con una misión , y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir", expresó sentida.

"Pasaron diez años años y te tengo en mi corazón, si bien la vida se me cargó con una mochila de piedras que me pesaba mucho, hoy la puedo llevar gracias a esta divina familia!!! Y el amor de tantos amigos y todos los que me dan tanto cariño", agregó Maru.

"Esa mano que te abraza la de tu abuela que tanto te ama y te reza. Siempre estás Facu entre nosotros y te extrañamos y amamos como el primer día", cerró con un corazón muy emotiva.