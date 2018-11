Gustavo Martínez, expareja del chocolatero y quien está a cargo de la custodia de sus hijos, Felipe (14) y Marta (14), publicó en sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los hijos del multimillonario fallecido optaron esta vez guardar silencio. O por lo menos así lo hizo Felipe desde un primer momento. Porque Marta, en cambio, luego de anunciar que hablaría del aniversario de la muerte de su padre, al final no lo hizo.

Es que primero la adolescente publicó en sus historias de Instagram una foto de ella para anunciar que escribiría un mensaje para recordar a su padre.

Embed Un 25 como hoy no pudimos entender que no estás y lo más duro de todo es como les afecta a tus hijos . Ayer Felipe vio en su celular una foto donde estas vos con tus hijos y yo escucho que esta llorando porque te extraña !!! Lo abrace lo contuve y también tuve lagrimas — Gus martinez (@Gusmartinez9) 25 de noviembre de 2018

Sin embargo, Martita no solo no habló de su papá sino que, alrededor de las 21 de este domingo, compartió en sus historias de Instagram la misma foto y a su lado escribió: "No voy a publicar nada al final porque me lo quiero guardar para mí".