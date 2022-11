Martina tras su eliminación de Gran Hermano: "Entré a jugar, no a ser mejor compañera"

Tras su salida de la casa, Martina continuó en aislamiento hasta su visita al estudio para una entrevista con Santiago Del Moro y las panelistas invitadas. Allí, la ex participante contó que dada su manera de jugar, siempre supo que terminaría en la placa de nominados. El conductor le explicó a Martina que su trasfondo como profesora y las acusaciones que salieron a la luz luego de su entrada a la casa le jugaron en contra al momento de aparecer en la placa. "Fuiste una jugadora de Gran Hermano que estuvo desde el afuera muy cuestionada, es decir, entraste a la casa ya con una mochila que muchos de tus compañeros no tenían. ¿Sabés algo de eso?", preguntó Del Moro, pero Martina respondió "No tengo el celular, no se nada".