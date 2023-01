Martín Torres, "La Yibré", estrena su nuevo show

“Del humor me sedujo que se puede opinar de todo, lo cotidiano, lo no cotidiano y me permitía salir a flote de situaciones personales, sin dudas el humor sana”, afirmó Torres que cumplió 25 años de actividad.

“En esta oportunidad, y como siempre, voy a jugármela con un show súper ágil, con ritmo, en donde van a pasar muchas pequeñas cosas y momentos sin que te des cuenta”, adelantó. “Quiero que el espectador forme parte de la función, pero sin darse cuenta, que llegue el momento en donde todos estemos interactuando, divirtiéndonos y participando desde lo lúdico, pero sin molestar ni necesitar sólo del público para hacer una función, sino desde el enfoque actoral y la propuesta pensada para que así suceda”.

Una parte importante de los espectáculos de Torres son sus monólogos. Esas intervenciones, indicó, “siempre tienen que ver con la actualidad por eso se van renovando permanentemente. El verano siempre trae noticias de color que dejan muchas sutilezas para desarrollar”. “También apuesto a renovar no sólo el texto, el guión y los chistes, sino también el vestuario sobre el que trabajo personalmente para cada ciclo. En mi estilo particular hay todo un arte que no falla y tiene que ver con la interpretación y lo estético como el género lo requiere”, subrayó.

“Como actor me gustan este tipo de desafíos en los que todo puede a pasar”, explicó el artista, y añadió: “Eso me tiene toda la función con las energías puestas en la observación y la improvisación instantánea y constante para que nunca se caiga la buena onda y el ritmo hasta el final de la show. Y lo mas novedoso es que si bien durante el año ya he incluido distintos tipos de premios, esta vez es con una apuesta mucho mas fuerte”.

Torres, uno los primeros actores locales que lanzó sus shows por streaming cuando se desató la pandemia, destacó la forma en la que el público se mantuvo fiel a sus propuestas. “Es mi costumbre, pero traté de agiornarme a lo que el público quiere, porque luego de la pandemia mis seguidores me apoyaron de una manera súper diferente y cada función se realiza con reservas agotadas. Me di cuenta que el espectador quiere divertirse; quienes asisten se cansaron de la tensión que vivimos durante un año y medio, y si bien aún la pandemia no terminó, los shows teatrales a nivel nacional funcionaron muy bien, y en mi caso fue hermoso ver como ellos me acompañan cada noche y cada estreno a lo largo del año”.

Durante el 2022, Torres presentó tres unipersonales diferentes, con una duración de tres meses cada uno. Ellos fueron “Yo amo los 80”, una reposición musical y de humor basado en las costumbres, moda, música y todo lo relacionado a esa década; “25 años de humor”, donde hizo un recorrido de su carrera desde los comienzos hasta el presente y que incluyó una canción final que lo autorizó a cantar la actriz Carmen Barbieri.

El último espectáculo del año fue “Me muero muerta” en el que el eje fue la inclusión. “Quise enseñar a aceptarte, a quererte, a valorarte, sin la tener que hablar con la letra e, en donde el mensaje final fue aprendé a vivir antes que la vida pase, obviamente todo realizado desde mi humor al límite”, recordó. “En este 2023, parafraseando al gran Raphael que dice en su canción “escándalo, es un escándalo...”, bueno, así, tal cual, será el tono de este viaje”, señaló.

Torres comenzó a incursionar en el teatro durante su adolescencia para luego formar un grupo de teatro con el que montó un musical en el desaparecido Bar Rojo Concert. Ya en aquellos primeros trabajos el humor siempre estuvo presente. “Del humor me sedujo que se puede opinar de todo, lo cotidiano, lo no cotidiano y me permitía salir a flote de situaciones personales, sin dudas el humor sana”, afirmó.

“Es verdad que este arte es un lenguaje universal, pero considero que no cualquiera puede hacer reír. El humor ha cambiado en el transcurso del tiempo, la manera de decir las cosas, cierto chiste machirulo ya no hace reír porque atrasa. Hoy hay que saber qué decir y cuándo decirlo. Se observa, además, que hay muchos artistas o directores que caen en lo recurrente para no arriesgarse a lo nuevo, y creo que el secreto de mis años de permanencia es que en mis espectáculos nunca vas a ver lo mismo”, completó.

En agosto pasado, el popular actor rosarino fue nombrado artista distinguido de la cultura de la provincia de Santa Fe por la Cámara de Diputados, así como también fue reconocido Club Fellini como espacio cultural. El reconocimiento llegó a poco de cumplirse los 25 años de actividad de Torres y se concretó a instancias de una propuesta de la Asociación Civil 5 de Octubre de Artistas de Variedades.