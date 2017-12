Martín Redrado rompió el silencio y aseguró que no es el padre de Matilda

Martín Redrado terminó con las especulaciones sobre una posible paternidad biológica de Matilda, la hija que Luciana Salazar espera a través de un alquiler de vientre.

En principio, los rumores indicaban que él podría llegar a ser el padre biológico de la niña, que está en la semana 39 de gestación. Mientras, Luli insistía en que Redrado hablara públicamente porque ella cumplía una promesa que le había hecho.

Embed No puedooo creer jajajaj super Matilda!! Ya esta pesando 3,620 kg supero a la mami q nacio con 3,100 kg y todavia no nacio — luciana salazar (@lulipop07) 5 de diciembre de 2017



"No es mi hija. Las declaraciones de Luli en Caras son clarísimas"; "¿Para qué hicieron tanto lío? Luli explicó con detalle quién era el donante" y "Quieren mediatizar algo. Vuelvo a decirte que estos temas se resuelven puertas adentro", fueron los mensajes que el economista intercambió con Marina Calabró, quien contó el verdadero trasfondo del escándalo que saltó a la luz el último fin de semana. Según la periodista de Intrusos, Luciana y Martín nunca estuvieron separados sino que hicieron un acuerdo de decir eso públicamente para que ella hablara de la maternidad como un proyecto de soltera. "Redrado no estuvo ajeno desde el compromiso afectivo con la maternidad de Luciana. El compromiso y el vínculo con la maternidad de Luciana es mucho más profundo de lo que se planteó cuando se dijo que estaban separados", contó Calabró, y agregó que los hijos del economista nunca terminaron de creer en la separación. Embed Cuando le vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad @martinredrado ?? — luciana salazar (@lulipop07) 2 de diciembre de 2017

Embed Siempre te quiere arruinar el mejor momento de tu vida. Desaparece haceme el favor!! — luciana salazar (@lulipop07) 2 de diciembre de 2017

"Luciana aceptó las condiciones de decir que estaban separados. Fue la manera que ellos encontraron para que los hijos no se irritaran. Incluso, les era un lío encontrarse mientras ellos estaban en la casa de su padre", continuó la periodista. "Redrado se comprometió a acompañar físicamente a esperar a Matilda. Habían montado un operativo con mucho hermetismo para que él viajara a Miami, pero al final no fue y puso de excusa que está con mucho trabajo. Luciana no le cree, ella cree que es rehén de sus hijos y que si viajaba, ellos iban a pensar que tenía que ver con la paternidad de Matilda. Por eso, él recula y falta a su palabra", agregó. "Lo que Luciana reclama y quiere que diga la verdad es que nunca estuvieron separados, y que este proyecto lo incluye a él, más allá de que el donante es anónimo", sintetizó Marina Calabró sobre el trasfondo del escándalo público entre Salazar y Redrado.





Martín Redrado sobre Matilda







La palabra de Jorge Rial





Rial hizo un fuerte descargo en Intrusos, dando a entender que Redrado y Luciana planearon tener juntos a la hija que está por nacer. "Es muy revulsivo este tema para mí. Si ya dejaste asentado que no es tu hija ¿óomo vas a seguir después? Ponele que la veas y te vuelvas loco y te enamores de Matilda, porque estás enamorado de la madre. ¿Vas a borrar todo esto? ¿No era mejor decirlo de otra manera? 'No es mi hija'. Si estuviste ahí es tu hija. ¿Qué importa de dónde vino? ¿Qué importa todo esto?", opinó.

"Es una manera de ser madre o padre, y es legítimo. ¿Pero después de qué te vas a disfrazar? ¿Pensás que si no sale de tus genes no es tu hijo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer cuando la veas? ¿Vas a seguir sosteniendo que no es tu hija? La paternidad es algo que se ejerce, se hace día a día. No se hace en el momento de concebirlo. Sos muy drástico en ese tema. Salvo que él crea que uno puede ser padre nada más biológicamente y todos los demás estamos negados para eso", aseguró.