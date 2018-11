Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo "Perros de la calle" que hace 16 años se emite por la FM Metro, fue el gran ganador de la noche de los Premios Martín Fierro a la radiofonía argentina al ganar la estatuilla de oro.

Además, Kusnetzoff se alzó con el galardón a mejor conducción masculina en la ceremonia que se realizó anteanoche en el Hotel Sheraton y que organizó la Asociación de Periodistas de la TV y la Radio Argentinas (Aptra).

En su discurso Kusnetzoff dedicó su premio a pedir por más trabajo y "más empresas que contraten". Rodeado por el equipo completo de "Perros de la calle" Kusnetzoff dijo: "La verdad es que voy cayendo mientras lo veo. Algo positivo es que hace 16 años toda esta gente empezó conmigo «Perros de la calle», y acá estamos todos los días, nunca dejó de funcionar, y creo que es el reconocimiento a eso. Ojalá que el año que viene podamos encontrarnos en esta fiesta, y estemos mejor. Que haya menos discurso por falta de trabajo y más empresas que contraten. Gracias a mis compañeros, por compartir conmigo todos los días".

En la competencia entre emisoras, la gran ganadora fue Radio Mitre con 6 estatuillas, mientras que su hermana FM 100 se alzó con dos premios. La Red y FM Metro quedaron con 5 galardones cada una.

La ceremonia incluyó un emotivo homenaje a Luis Roberto González Rivero, "Riverito", conductor de "La danza de la fortuna" y gran anunciador de los sorteos de lotería y quiniela, que cumplió 70 años con la radiofonía argentina.

"Muchas gracias. Este es el sexto Martín Fierro que obtengo. Seguramente debo ser el más antiguo en la actividad. He cumplido 70 años en la radio y espero poder seguir...", dijo para luego cantar su famoso "Ooocho".

Héctor Larrea, que ganó el premio a mejor programa musical por su ciclo en la FM Folclórica de Radio Nacional, abrió las puertas a otro momento emotivo en el que Aptra rindió homenaje a Cacho Fontana y a Pinky, dos figuras fundacionales de la Radio y la televisión.

"Nosotros los estamos extrañando mucho. Ustedes no saben lo difícil que es alejarse de este medio. De un medio tan generoso con nosotros. Me despido, a lo mejor, de mi público. Decirles gracias es algo tan vulgar, pero es la verdad. Gracias a todos, desde mi madre hasta el público", dijo Fontana. Mientras que Pinky afirmó: "La radio y la tele son los únicos lugares en el mundo donde jamás he tenido miedo".