"Martín está muy activo y me corre por toda la casa", contó Jésica Cirio a poco de parir

Jésica Cirio se mostró feliz y radiante con su panza de 38 semanas, y habló de cómo vive este hermoso presente junto a su martido, Martín Insaurralde.

"Estoy de suerte, este es mi año y la verdad es que no puedo pedir más: un premio, Chloe que ya está por llegar. ¡Hoy ya puede nacer tranquila!", expresó, Jésica, feliz, tras ganar el premio en Los Más Clickeados, una fiesta que premia a las celebridades que generaron más visitas a través de distintas notas suyas en Ciudad Magazine durante 2017.

Embed A partir de hoy, en cualquier momento ♥️ No doy más de la ansiedad, ya en esta semana 39 quiero darle besos y mimarla! No veo la hora de tenerla en mis brazos Una publicación compartida por Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 7:50 PDT



Luego, se refirió a cómo va a presentar a su hija al público: "Todavía no sé si voy a compartir fotos de ella cuando nazca porque es un momento particular, no sé que voy a sentir. ¿Si compartiría momentos del parto? ¡No, ni loca! Por supuesto que en algún momento la voy a presentar y voy a ir mostrando cositas de ella pero no sé cuando".

"Me parece que una, después del parto, está concentrada en todo lo que tiene que ver con una madre primeriza como cómo amamantar. Los primeros días en la clínica voy a hacer millones de preguntar y cuando mi beba llore, yo voy a llorar atrás con ella. Lo que menos voy a pensar en ese momento es subir algo a las redes pero después cuando esté más tranquila y canchera, sí", agregó.

Embed ❤️❤️❤️ @minsaurralde_ Una publicación compartida por Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 21 de Oct de 2017 a la(s) 2:38 PDT







Por otro lado, Jésica dio detalles del momento que vive Insaurralde: "Él está como loco. Engordó 6 kilos ya en este ermbarazo y está súper emocionado. Nos levantamos a las 2 o 3 de la mañana, tomamos té, charlamos y nos ponemos a mirar Netflix hasta que nos agarra sueño otra vez. Hay muchos mimos. Entre él y los 3 hijos, me tratan con puro amor todo el tiempo así que pobre nena. Nace y me la roban, no voy a existir yo".

Además, reconoció que su estado generó llamas en la relación: "El embarazo (en ese sentido) fue terrible. Él está muy activo y me corre por toda la casa. Me dice 'qué linda que estás' y me da muchos besos. La verdad es que nos trajo mucha felicidad a la relación. Viste que hay parejas que o los une o los separa. En nuestro caso fue todo felicidad y nunca hubo ninguna discusión".